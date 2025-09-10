Home

10 Settembre 2025

Livorno 10 settembre 2025 Viale Italia, una ciclabile al posto della strada lo chiede Europa Verde

Europa Verde Livorno: piste ciclabili per una vera mobilità sostenibile, spostiamo le vecchie piste su viale Italia sulla sede stradale

Negli ultimi anni Livorno ha visto crescere la rete di piste ciclabili, ma il quadro è ancora lontano dall’essere soddisfacente. Molti percorsi restano interrotti, altri non sono ancora stati completati, e le opere in corso procedono con ritardi accumulati nel tempo a causa di una storica scarsa sensibilità delle precedenti amministrazioni e della cronica mancanza di personale tecnico.

Apprezziamo l’avvio dei lavori in via de Larderel, per una pista ciclabile attesa da anni dopo l’esperienza infelice della pista realizzata sul marciapiede e poi vietata. Sono in costruzione anche i tratti di via Leonardo Da Vinci e del lungomare dopo lo Scoglio della Ballerina: segnali positivi che devono però far parte di una strategia complessiva.

La discontinuità delle piste resta uno dei problemi: piste che si interrompono bruscamente, come sul lungomare o sull’Aurelia cittadina, lasciano i ciclisti esposti al traffico proprio dove servirebbe più protezione.

Una mobilità ciclabile efficace richiede percorsi continui, sicuri e ben segnalati, senza protezioni a tratti che vanificano il senso dell’infrastruttura.

C’è poi la questione della manutenzione. Piste storiche, come quella da Barriera Margherita ai Tre Ponti, presentano un manto usurato che rischia di renderle presto impercorribili se non si interviene con un rifacimento completo. Riteniamo che sia venuto il momento di ripensare quella pista, spostandola sulla sede stradale.

La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto ecologico, ma un alleato per la salute, la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell’aria. Investire in infrastrutture ciclabili continue e ben mantenute significa investire in una città più vivibile, sicura e sana. Significa più ciclisti, meno auto in circolazione, meno ingorghi, meno smog, più soddisfazione di tutti.

Europa Verde Livorno continuerà a sollecitare l’amministrazione affinché la rete ciclabile diventi davvero continua e funzionale, rendendo la bicicletta una scelta naturale e sicura, insieme a tutte le forme di spostamento leggero come i cammini e le greenways.

Così in una nota Lorena Marzini e Gabriele Volpi, co-portavoce di Europa Verde Livorno.

