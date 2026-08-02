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Viale Mameli: domani Buongiorno Livorno in presidio contro gli abbattimenti degli alberi

Ambiente

2 Agosto 2026

Viale Mameli: domani Buongiorno Livorno in presidio contro gli abbattimenti degli alberi

Livorno 2 agosto 2026

Stop all’abbattimento degli alberi previsto lungo viale Mameli e piena trasparenza sul loro stato di salute. È la richiesta avanzata da Buongiorno Livorno, che contesta l’intervento annunciato dal Comune nell’ambito dei lavori per il nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, da lunedì 3 agosto il cantiere interesserà il tratto di viale Mameli compreso tra via Redi e via Bonamici, dove è previsto l’abbattimento di tre alberi sui 52 presenti: uno giudicato in pessime condizioni e altri due ritenuti interferenti con le nuove strutture elettriche.

Nel corso della settimana successiva è inoltre prevista la rimozione di altri due alberi, definiti pericolanti, nel tratto tra viale Boccaccio e il semaforo con via Redi, mentre nella fase conclusiva dei lavori, tra via Bonamici e via Marradi, saranno abbattuti altri due esemplari, indicati dal Comune come in condizioni non buone.

Una scelta che il movimento politico critica duramente.

“In una città sempre più calda e in cui sarebbe necessario depavimentare e piantare centinaia di nuovi alberi e arbusti, l’amministrazione decide di abbattere sette alberi adulti in una delle principali vie del centro, tra le poche vie alberate cittadine, per installare un nuovo sistema di illuminazione”, afferma Buongiorno Livorno in una nota.

Il movimento chiede quindi di poter consultare tutta la documentazione tecnica relativa alle condizioni fitosanitarie degli alberi destinati all’abbattimento.

“Vogliamo avere accesso alla documentazione inerente lo stato di salute di questi alberi e finché questo non sarà chiarito pubblicamente, gli abbattimenti devono essere sospesi”, si legge nel comunicato.

Per questo motivo Buongiorno Livorno ha annunciato un presidio nella giornata di lunedì 3 agosto nell’area interessata dai lavori, con l’obiettivo dichiarato di chiedere la sospensione degli abbattimenti e sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla tutela del patrimonio arboreo cittadino.

La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sul verde urbano e sugli interventi di riqualificazione della città, un tema che negli ultimi mesi ha acceso il confronto tra amministrazione comunale, associazioni e forze politiche.