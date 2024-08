Home

Cronaca

Viale Mameli, droga nel water: arrestato giovane, due complici denunciati

Cronaca

25 Agosto 2024

Viale Mameli, droga nel water: arrestato giovane, due complici denunciati

Livorno 25 agosto 2024 – Viale Mameli, droga nel water: arrestato giovane, due complici denunciati

Un’operazione della Polizia ha portato all’arresto di un giovane livornese di 23 anni per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato quando una pattuglia della Sezione Volanti, transitando in via Mameli, ha notato un ragazzo che, alla vista degli agenti, ha immediatamente mostrato segni di nervosismo, voltandosi e tentando di allontanarsi.

Insospettiti dal comportamento del giovane, gli agenti hanno deciso di seguirlo. Dopo aver parcheggiato l’auto di servizio in una via vicina, sono entrati a piedi in un condominio dove il ragazzo si era rifugiato. L’inseguimento si è concluso all’interno dello stabile, dove il giovane ha tentato di fuggire, opponendo resistenza con calci e spintoni. Gli agenti, seppur con difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e a mettergli le manette.

Durante la perquisizione personale, il giovane, nato nel 2000 e residente a Livorno, era in possesso di un bilancino di precisione e di un panetto di hashish del peso di quasi 50 grammi, oltre a 100 euro in contanti. I successivi accertamenti hanno confermato che la sostanza era hashish.

Mentre un equipaggio accompagnava l’arrestato in Questura, altri agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento dove il giovane era stato visto entrare. All’interno dell’abitazione erano presenti altri due soggetti, anche loro livornesi, nati nel 1995 e nel 2000. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori quantità di droga, tra cui hashish e olio di hashish, nascosti nel water.

I tre giovani sono risultati avere numerosi precedenti penali, soprattutto legati alla detenzione di stupefacenti. Uno di loro era già sottoposto a una misura di Libertà Controllata, mentre un altro si trovava agli arresti domiciliari con un dispositivo elettronico.

Il primo giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio. I suoi due complici sono stati denunciati a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti.

Viale Mameli, droga nel water: arrestato giovane, due complici denunciati