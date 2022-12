Home

31 Dicembre 2022

Viale Marconi, “Asfaltatura completata da tempo, manca ancora la segnaletica”

Livorno 31 dicembre 2022

Riportiamo la lettera inviata da Aci Livorno di un socio che pone in evidenza il problema della segnaletica orizzontale in viale Marconi

“In Via Giuseppe Marconi, all’incrocio con Via Calzabigi, è stata completata ormai da tempo la nuova asfaltatura ma come ci comunica un socio di Aci Livorno non è ancora stata realizzata la segnaletica sia per i parcheggi auto sia e soprattutto le strisce bianche per l’attraversamento pedonale.

Ricordiamo che le strisce pedonali sono una forma di segnaletica orizzontale che, quando è presente, garantisce ai pedoni la precedenza sulle auto.

L’utilizzo delle strisce pedonali e l’attraversamento da parte dei pedoni è regolato da due articoli del Codice della Strada, ossia l’articolo 190 e l’articolo 191.

Nel caso di Via Marconi si può notare come l’attraversamento pedonale sia regolato dal semaforo ma l’assenza della segnaletica può indurre non solo in confusione lo stesso pedone ma anche l’automobilista, creando dei seri e gravi problemi per la sicurezza di tutti.

Un altro disagio si verifica per gli automobilisti che immettendosi nella prima parte di Via Giuseppe Marconi rimangono disorientati dalla mancanza di segnaletica che contrassegnano i posti auto e che essendo inesistenti non permettono allo stesso automobilista di capire se si tratta di parcheggi a pagamento, quali sono i posti riservati ad invalidi, scarico e carico merci, divieti di sosta o spazi riservati ai soli residenti.

Essendo una situazione a dir poco paradossale invitiamo le autorità competenti a provvedere in tempi brevi alla corretta realizzazione della segnaletica, per la garantite la sicurezza a tutti gli utenti della strada”.

