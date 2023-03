Home

25 Marzo 2023

Viareggio Cup, Livorno femminile-Milan 0-8

Livorno 25 marzo 2023

L’avventura del Livorno femminile Under 19 alla Viareggio Cup, dopo la bella vittoria sulle australiane dell’Apia, si chiude con una sconfitta: il Milan, squadra prima in classifica nel campionato Primavera 1 e prima in questo girone, vince 8-0 alle Sorgenti

