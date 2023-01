Home

Provincia

Collesalvetti

Vicarello, evita un animale sulla Fi-Pi-Li e finisce contro il guardrail. Tre giovani in ospedale

Collesalvetti

28 Gennaio 2023

Vicarello, evita un animale sulla Fi-Pi-Li e finisce contro il guardrail. Tre giovani in ospedale

Vicarello (Collesalvetti, Livorno) 28 gennaio 2023

Questa notte intorno alle ore 03.30 è avvenuto un sinistro stradale sulla Fi-Pi-Li all’altezza di Vicarello in direzione Firenze

Nel sinistro è stata coinvolta una vettura con cinque persone a bordo (tutti ventenni), da quanto ricostruito sembrerebbe che la conducente dell’auto abbia sterzato per non investire un animale che in quel momento era apparso sulla strada davanti a lei. La manovra per evitare l’animale sarebbe poi terminata con l’auto che è finita contro il guardrail.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Cenaia e quella dell’SVS con il medico del 118 a bordo

Tre dei cinque ventenni hanno fortunatamente riportato solo dei lievi traumi e sono stati portati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin