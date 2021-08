Home

Collesalvetti

30 Agosto 2021

Vicarello, il 1° settembre appuntamento con “Supercalifragilisti” ed esposizione elaborati alunni

Livorno 30 agosto 2021

Mercoledi 1 Settembre, a Vicarello, appuntamento con “Supercalifragilisti…” ed esposizione elaborati realizzati in occasione della Giornata della Memoria

Mercoledì 1 settembre, alle ore 21.30 ,“Colleventuno”, la rassegna degli eventi estivi organizzata dal Comune di Collesalvetti, farà tappa a Vicarello, in Piazza 2 Giugno, con “Supercalifragilisti…”, uno spettacolo che ripercorrerà il repertorio dei film d’animazione per ragazzi con brani che hanno fatto sognare grandi e piccini.

Sul palco, due artisti di fama consolidata: il livornese Stefano Brondi e la modenese Costanza Gallo, affiancati da Agnese Rossi, Ginevra Venturi, Giulia Steiner, Maria Cowell, allieve dell’Accademia “Abracadam”, specializzata nelle tre discipline principali del Musical (Recitazione, Canto, Danza) e da quest’anno partner del circuito “MTS – Avviamento al Musical” di Milano.

Al pianoforte, invece, l’esperto Francesco Menici.

“Questa rassegna – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura “ Mascia Vannozzi – ci ha permesso di tornare nelle piazze delle nostre frazioni con eventi di ogni genere. “Supercalifragilisti…” è uno spettacolo senza tempo, adatto a tutte le età, ma pensato soprattutto, per i ragazzi. Sono loro infatti, che più hanno sofferto la mancanza di libertà in questo periodo di pandemia”.

“Supercalifragilisti…” sarà anche l’occasione per ammirare gli elaborati realizzati lo scorso gennaio dagli alunni degli Istituti Comprensivi “A.Picchi” e “Minerva -Benedettini”.

“Quest’inverno – ha proseguito l’Assessore Vannozzi – in ricordo della Giornata della Memoria e, in seguito alla visione dello spettacolo “Maria delle lenticchie”, gli studenti delle nostre scuole hanno composto poesie e realizzato disegni senza la possibilità di condividerli in presenza. Ritengo, dunque, che questo evento sia l’occasione giusta per esporre i loro lavori, in uno spazio aperto e in una serata pensata appositamente per loro”.

Lo spettacolo, realizzato sotto la direzione artistica dell’Associazione “Isabeau”, è gratuito fino a esaurimento posti e l’accesso sarà contingentato dalle normative anti COVID.

Non è richiesta prenotazione.

