4 Agosto 2021

Vicarello, pulizia tubazioni ASA, possibili cali di pressione e torbidità

Livorno 4 agosto 2021

Lavaggio delle tubazioni idriche nella frazione di Vicarello

ASA ha programmato dalle ore 21 di giovedì 5 agosto alle ore 5 di venerdì 6 agosto il lavaggio delle tubazioni idriche nella frazione di Vicarello

Il lavaggio per aliminerà i sedimenti e migliorrerà di conseguenza il flusso idrico e la limpidezza dell’acqua nelle condotte.

Gli interventi saranno eseguiti di notte per ridurre al minimo disagi alla cittadinanza.

I lavori si svolgerannno nelle vie Don Raglianti, Galilei, Mortaiolo, Marconi, Guinceri, Fanfani e Da Vinci.

Per consentire l’intervento saranno istituiti dei divieti di sosta in alcuni tratti delle vie interessate dai lavori e il restringimento di carreggiata in via Galilei all’altezza del numero civico 387.

Nel corso delle operazioni di spurgo potranno manifestarsi abbassamenti di pressione e transitori fenomeni di torbidità, che si esauriranno in poco tempo.

Ricordiamo che i fenomeni di torbidità non pregiudicano la potabilità dell’acqua.

