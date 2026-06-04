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Cronaca

Vice Comandante della Polizia Locale, il CSA RAL chiede lo stop alla procedura: “Servono trasparenza e pari opportunità”

Cronaca

4 Giugno 2026

Vice Comandante della Polizia Locale, il CSA RAL chiede lo stop alla procedura: “Servono trasparenza e pari opportunità”

Livorno 4 giugno 2026 Vice Comandante della Polizia Locale, il CSA RAL chiede lo stop alla procedura: “Servono trasparenza e pari opportunità”

Si accende il confronto sulla procedura avviata dal Comune di Livorno per l’individuazione del Vice Comandante ad interim della Polizia Locale. Il CSA RAL Toscana e Livorno interviene pubblicamente chiedendo la sospensione dell’iter e l’apertura di un confronto con l’Amministrazione, sollevando dubbi sulla legittimità del percorso intrapreso, sui criteri di selezione adottati e sul rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità. Secondo il sindacato, la procedura rischierebbe infatti di limitare la partecipazione dei potenziali candidati e di generare possibili contenziosi, in una fase particolarmente delicata per l’organizzazione del Corpo di Polizia Locale. Di seguito il comunicato ricevuto:

“La scrivente Organizzazione Sindacale CSA RAL esprime forte attenzione e preoccupazione in merito

alle determinazioni n. 4160 del 21.05.2026 e n. 4341 del 27.05.2026, adottate dall’Amministrazione

Comunale per l’individuazione dell’incarico ad interim di Vice Comandante della Polizia Locale.

La questione non riguarda singole persone o specifiche candidature, ma principi fondamentali che

devono sempre guidare l’azione della Pubblica Amministrazione: trasparenza, imparzialità, pari

opportunità, valorizzazione delle professionalità interne e pieno rispetto delle norme vigenti.

Una platea artificialmente ristretta

La determinazione n. 4341/2026 limita la partecipazione alle sole Elevate Qualificazioni, escludendo i

funzionari che ai sensi dell’art. 15 comma 3 del CCNL Funzioni Locali 2022-24 avrebbero pieno titolo a

concorrere, riducendo di fatto i candidati a soli tre soggetti rispetto a un potenziale bacino di decine di

lavoratori. Una scelta che la O.S. CSA RAL ritiene ingiustificata e lesiva del principio di pari opportunità.

Una competenza che spetta solo al Comandante

La figura del Vice Comandante non è una semplice posizione amministrativa, ma una funzione apicale

strettamente legata all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione operativa del Corpo. Il combinato

disposto della Legge Nazionale n. 65/1986, dell’art. 31 della LR Toscana n. 11/2020 e del Regolamento

del Corpo — approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Livorno — individua nel Comandante

l’unico soggetto titolato alla nomina del Vice Comandante. Principio ribadito con chiarezza dal Consiglio

di Stato con sentenza n. 5909/2025, che esclude figure amministrative al vertice del Corpo di Polizia

Locale.

L’attribuzione dell’incarico di Elevata Qualificazione per Vice Comandante è pertanto conseguenziale e

non propedeutica: potrà avvenire solo dopo una formale e legittima nomina da parte del Comandante del

Corpo. Procedere diversamente significa costruire su basi giuridicamente fragili.

Trasparenza senza criteri non è trasparenza

La O.S. CSA RAL rileva l’assenza di parametri di valutazione preventivi, oggettivi e pubblicamente

conoscibili. Quali criteri verranno applicati? Quale peso sarà attribuito all’esperienza professionale, alle

competenze organizzative, alle responsabilità ricoperte? Senza risposte chiare a queste domande, il

richiamo alla trasparenza rischia di restare una mera dichiarazione di intenti, priva di sostanza e

verificabilità.

Tempistiche e pubblicazione degli atti

Ulteriore elemento di preoccupazione riguarda la rapidità con cui la procedura è stata avviata e

sviluppata, nonché le tempistiche di pubblicazione degli atti, aspetti che meritano un approfondimento

nell’ottica della piena legittimità e correttezza dell’azione amministrativa.

La posizione della Organizzazione Sindacale CSA RAL

La nostra Organizzazione Sindacale non formula alcuna osservazione sulle competenze professionali

del dirigente incaricato della gestione amministrativa del Settore. Tuttavia, proprio perché la normativa

distingue nettamente tra funzioni amministrative e funzioni di comando della Polizia Locale — distinzione

ribadita anche dalla determinazione n. 124 del 16.04.2026 — ogni scelta riguardante figure apicali del

Corpo deve essere attentamente valutata alla luce delle disposizioni vigenti.

In una fase organizzativa particolarmente delicata, trasparenza, criteri oggettivi e pari opportunità non

sono optional, ma strumenti essenziali per prevenire tensioni e contenziosi che potrebbero generare costi

per l’Ente e per la collettività. Valorizzare il merito e le professionalità interne significa rafforzare

l’efficienza dell’Amministrazione e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

Per tale ragione, e al fine di garantire la necessaria continuità operativa del servizio, il CSA RAL ritiene

che l’individuazione del Vice Comandante ad interim debba avvenire mediante una procedura selettiva

che assicuri il massimo livello di competenza tecnica e professionalità nel settore della Polizia Locale. A

tal fine, si ritiene opportuno affidare la valutazione delle candidature a una commissione composta da

soggetti in possesso di comprovati requisiti professionali, specifiche competenze tecniche di settore e

consolidata esperienza maturata nell’ambito della Polizia Locale, con particolare riferimento all’esercizio

di funzioni apicali e di comando, come ad esempio i Comandanti di altri Corpi di Polizia Locale della

Provincia, così da garantire una valutazione qualificata, imparziale e coerente con le peculiarità del ruolo

da conferire e nel rispetto dei principi alla base delle leggi e regolamenti speciali per la Polizia Locale.

Un momento che non ammette rinvii

Per tali ragioni, coerentemente con la propria diffida formalmente trasmessa all’Amministrazione, la

scrivente O.S. CSA RAL chiede l’immediata sospensione della procedura attualmente in corso e

l’apertura di un confronto nelle sedi competenti, finalizzato alla definizione di criteri chiari, trasparenti e

condivisi, nel rispetto delle norme, dei regolamenti e dei principi di pari opportunità che devono

caratterizzare ogni scelta amministrativa”.