Vicenda “Auguri di inverno”, Camici: “Accuse Perini infondate, smentite anche da insegnanti e genitori”

23 Dicembre 2023

Livorno 23 dicembre 2023 – Vicenda “Auguri di inverno”, Camici: “Accuse Perini infondate, smentite anche da insegnanti e genitori”

Le risposte di Libera Camici, vice sindaco di Livorno con delega alla scuola alle affermazioni del consigliere comunale Alessandro Perini (FdI) in merito al Natale cancellato e sostituito dalla festa di inverno:

“Accuse infondate, hanno provato a farlo anche alcuni insegnanti e genitori commentando il post del consigliere Perini ma, mi hanno riferito che prontamente quelli che sono i commenti che vanno contro a ciò che lui esprime vengono chiaramente rimossi. Lo hanno fatto le famiglie in una nota dove hanno sottolineato che le cose non sono andate in quella direzione ed hanno manifestato massima e piena solidarietà alla dirigente scolastica e agli insegnanti. E’ bruttissimo veder strumentalizzare i bambini e le bambine ed è bruttissimo accusare coloro che lavorano quotidianamente nell’interesse dei bambini e delle bambine

L’intervento sull’argomento della vice sindaco durante la conferenza stampa di fine anno dell’Amministrazione Luca Salvetti

