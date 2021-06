Vicenda distretto sanitario di via del Mare, presentata interrogazione in Regione

Home

25 Giugno 2021

Torselli e Amadio (FdI): “La vicenda del distretto sanitario di via del Mare è una vergogna. Quando tornerà ai livornesi?”

“Presentata una interrogazione in Consiglio regionale”

Livorno, 25 giugno 2021

“E’ una vicenda vergognosa quella del distretto sanitario di Via del Mare.

Da oltre tre anni i livornesi aspettano di poter tornare a usufruire dei servizi sanitari offerti dal distretto.

Vi sembra normale che i cittadini residenti a Livorno Sud siano costretti a recarsi dall’altra parte della città per fare un semplice esame?

E la situazione si complica ancora di più per i disabili e gli anziani.

Il distretto sanitario di Via del Mare è stato chiuso esattamente tre anni fa e, visto lo stato dei lavori, la conclusione sembra essere assai lontana.

I vari dirigenti dell’Asl hanno lanciato solo proclami ai quali non sono mai seguiti fatti.

Nel 2016, dichiaravano che l’anno successivo sarebbe stata pronta la nuova casa della Salute, nel 2018 che sarebbe stata realizzata nel 2019, e così nel 2020 che sarebbe stata ultimata quest’anno.

La direzione dell’Asl deve essere più chiara sui tempi di ultimazione dei lavori e mettere il massimo impegno per restituire, in tempi celeri, questo fondamentale punto di riferimento per la salute di tutta la collettività.

Il governatore Giani e l’assessore Bezzini devono far sapere ai livornesi quando si concluderanno i lavori del plesso”. Dichiarano Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e Marcella Amadio, dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni.

“E’ inaccettabile che i cittadini siano presi in giro in questo modo. Abbiamo presentato una interrogazione in Consiglio regionale per sapere se la Giunta sia a conoscenza di questa grave situazione e se la Asl competente abbia fornito adeguate alternative ai livornesi” conclude Torselli.

