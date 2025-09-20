Home

20 Settembre 2025

Livorno 20 settembre 2025 Vicenda siringhe Perini- Comune, l’Amministrazione: Pulizia minuziosa e nessuna siringa, non si comprende come nei video spuntino nuovamente belle visibili

“Il Comune di Livorno conferma che il parco pubblico delle Mure Lorenesi nel quartiere Shangai è in condizioni di igiene e decoro ottimali e di assoluta sicurezza.

Ciò è possibile rappresentarlo in virtù dell’esito dei sopralluoghi realizzati in loco nella settimana in corso coinvolgendo sia gli uffici tecnici preposti al mantenimento e alla cura del territorio dell’amministrazione comunale sia i tecnici di AAMPS/Retiambiente chiamati a garantire le migliori condizioni di igiene e pulizia del suolo pubblico.

Proprio gli Operatori di Quartiere dell’azienda, che ringraziamo sentitamente per la collaborazione straordinaria offerta e il consueto impegno profuso, si sono adoperati con il massimo scrupolo per “setacciare” l’area ed individuare possibili criticità su cui eventualmente intervenire prontamente.

Determinante risulta anche il pattugliamento della zona da parte della Polizia Municipale per assicurare il presidio costante del territorio e stigmatizzare gli abbandoni dei rifiuti in strada.

In relazione alla presenza di siringhe abbandonate, non si comprende come in questi giorni con la pulizia minuziosa non ne siano state trovate alcune mentre in video e foto fatte circolare in queste ore spuntino nuovamente belle visibili ma non appartenenti al tipo più frequentemente utilizzato da tossicodipendenti ma piuttosto ad uso sanitario veterinario e domestico.

Il Comune di Livorno ha interessato anche il Security Manager Giampaolo Dotto per verificare se sussista una correlazione tra i luoghi dei presunti rinvenimenti di tali strumenti e l’effettivo utilizzo che solitamente ne viene fatto.

Vogliamo ringraziare la dirigente scolastica e le insegnanti del comprensivo Micheli/Bolognesi per la collaborazione nella perlustrazione degli spazi prossimi alla struttura educativa che ha portato a constatare che sussistono le condizioni di pulizia, igiene e sicurezza tali da poter garantire la tranquilla fruizione sia ai bambini che alle famiglie”.