Vicenda Spes Fortitude e Amadio, l’intervento del PCI

2 Agosto 2021

Livorno 2 agosto 2021

Vicenda affitti palestra Spes Fortitude e dichiarazioni di Marcella Amadio (Fratelli d’Italia), il commento del PCI:

“Come Partito Comunista Italiano, siamo a constatare come la discussione politica nella nostra città verta incessantemente verso il basso e si mescoli sempre più indistintamente tra il gossip e il chiacchiericcio, allontanandosi dai reali bisogni delle persone, in un contesto come quello odierno segnato da una pandemia che ha accentuato una crisi economica cittadina che si fa sempre più tediosa soprattutto fra gli strati popolari.

Ne è manifesto l’attacco strumentale portato da Marcella Amadio esponente di Fratelli d’Italia a Lenny Bottai, al di là dei tecnicismi sulla concessione della palestra in capo al Spes Fortitude a cui ha già risposto Bottai, ci troviamo di fronte alla solita strumentalizzazione politica che pensa di equiparare il problema dello stadio in concessione al Livorno calcio, ad una associazione che fa dello sport un elemento culturale e sociale per la comunità livornese e non solo

Nell’esprimere la nostra solidarietà a Lenny Bottai e nel rimarcare l’importanza del lavoro sociale che la palestra Spes Fortitude ha svolto, vogliamo mettere l’accento sulla negativa evoluzione mediatica populista che oggi la politica in certi casi rappresenta, questo becero attacco della destra ne è una chiara testimonianza.

Partito Comunista Italiano

Segreteria provinciale Federazione di Livorno

