Vicepresidente Diop nel mirino di Perini: il consigliere Perini rilancia interrogativi e accuse su casa popolare del padre

15 Novembre 2025

Livorno 15 novembre 2025

Dubbi, accuse e un video destinato a far discutere.

Il consigliere comunale Alessandro Perini è tornato sulla vicenda che, da tempo, ruota intorno alla famiglia della neo vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, sollevando nuovi interrogativi attraverso un video diffuso sui propri canali.

Nel filmato, Perini ricostruisce una serie di fatti che – secondo quanto da lui sostenuto – riguarderebbero la situazione abitativa del padre di Diop e i presunti mancati pagamenti relativi a un alloggio di edilizia popolare.

Stando alla sua versione, il caso non sarebbe affatto chiuso.,

Perini afferma che il padre di Mia Diop occuperebbe ancora l’alloggio comunale in via San Jacopo, nonostante – sempre secondo lui – il Comune di Livorno disponga da tempo di un’ordinanza di convalida dello sfratto.

Il consigliere sostiene inoltre che l’uomo non avrebbe versato l’affitto per circa vent’anni, accumulando un debito che – a suo dire – sarebbe arrivato fino a 30mila euro, poi sceso a oltre 20mila.

Nel video, Perini accusa anche Mia Diop – che all’epoca dei fatti era consigliera comunale – di non essere intervenuta in alcun modo per chiarire o risolvere la situazione. Secondo la sua ricostruzione, non vi sarebbero atti o iniziative presentate da Diop sul tema durante il suo mandato, nonostante una precedente intervista in cui lei avrebbe dichiarato di non conoscere la vicenda e di essere pronta a denunciare il padre se avesse saputo della morosità.

Perini solleva inoltre ulteriori dubbi riguardo un presunto bonifico di oltre 5mila euro, che l’uomo avrebbe effettuato al Comune dopo il servizio televisivo realizzato da “Fuori dal Coro”.

Un importo che – sempre secondo Perini – sembrerebbe difficilmente compatibile con una situazione di reddito quasi nullo, come sarebbe emersa dagli ISEE compilati dalla stessa Diop negli anni passati.

Il consigliere, lungo tutto il video, formula domande, sospetti e ipotesi che – ribadisce – richiederebbero chiarimenti immediati, soprattutto alla luce del nuovo ruolo istituzionale della giovane vicepresidente.

Secondo Perini, infatti, la questione non riguarderebbe soltanto la sfera familiare, ma arriverebbe a toccare la “credibilità delle cariche pubbliche”.

Al momento, non risultano dichiarazioni ufficiali di Mia Diop in risposta al video. La vicenda, già fortemente politicizzata nelle scorse settimane, sembra destinata ad alimentare ulteriori polemiche.

