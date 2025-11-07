Home

VICTORIA torna con il nuovo singolo “KILLA” feat Pabllo Vittar & Isabella Lovestory

7 novembre 2025

VICTORIA torna con “KILLA”, un nuovo singolo dirompente in collaborazione con l’icona brasiliana Pabllo Vittar e l’artista avant-pop honduregna Isabella Lovestory. “KILLA”, disponibile da ora in digitale (https://epic.lnk.to/KILLA), è una dichiarazione di autoaffermazione e seduzione che unisce baile funk, reggaeton ad una produzione elettronica quasi futuristica: un inno che sfida i generi e unisce tre artisti tra i più audaci del pop internazionale.

“I’m a killa, killa, killa,” attacca la voce iniziale, mentre la voce dolce di Isabella Lovestory emerge in una tempesta di percussioni e bassi. La produzione sembra viva: ritmi e sintetizzatori che portano ad una tensione quasi tribale. Non c’è finzione: “KILLA” è puro calore, attitudine, movimento e piacere.

VICTORIA firma il pezzo con il suo inconfondibile stile funk-techno con un mix di narrazione tagliente e sperimentazione audace. Nota per la sua musica dalle sonorità elettroniche, dopo le collaborazioni con Ashnikko e Tommy Genesis, VICTORIA continua a spingersi oltre con “KILLA”, la sua uscita più audace fino ad oggi.

Insieme a lei Pabllo Vittar, dirompente artista drag di origini brasiliane e una delle voci più influenti del mondo Latin. Con una carriera che ha ridefinito la cultura pop in tutto il mondo, Vittar porta la sua impareggiabile energia e carisma in “KILLA”, accentuandone lo spirito di libertà. La sua voce vibrante e la sua personalità fuori dal comune trasformano il brano in una vera e propria esplosione da dancefloor, unendo il pubblico di tutto il mondo.

A completare il trio, Isabella Lovestory — l’artista honduregna che riscrive le regole del reggaeton e del pop — infonde al brano il suo inconfondibile mix di sensualità e surrealismo. Nota per i suoi testi audaci, la sua femminilità e la sua estetica art-punk, Lovestory aggiunge un tocco inebriante a “KILLA”, incarnando quella tensione tra dolcezza e sensualità che definisce il cuore del brano.