26 Maggio 2023

Livorno 25 maggio 2023 – Vida Summer Vibes, opening party con Adriana Hamilton per il nuovo target di Calafuria

Qualunque cosa sogni d’intraprendere, cominciala. L’audacia ha del genio, del potere, della magia “ #goethe

Sabato 27 Maggio The Big Opening – VIDA SUMMER Vibes at @precisamentecalafuria

Sotto la direzione artistica di Antonio Velasquez Insomnia il sound sarà curato da supernovaitaly: Fabio Neural, Antonio_marki10, Menitimes.music . Inside room Riccardo Sodi, Michmusic, Luigi Mauroe Vannini.T

Master of Ceremony , la regina Adriana Hamilton

Start ore 23:00

Ticket on Line special price , Link in bio

info line 393.2101052

Non un semplice #club.

Non un semplice sabato notte. Non dei semplici #party.

Sarà il connubio perfetto degli #elementi che regolano la nostra #esistenza.

Il #sound che ci farà muovere.

La #luna che ci farà sognare.

Il mare che ci farà #sorridere.

..non sarà una semplice estate…sarà un inno alla #vida

