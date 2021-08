Home

Video: “I tesori nascosti” nelle bocche di lupo, la pulizia di una cittadina 70enne

24 Agosto 2021

Livorno 24 agosto 2021

“I tesori nascosti” nelle bocche di lupo è un titolo ironico per una situazione problematica.

Nel video possiamo vedere una nostra lettrice di 70 anni che pulisce due bocche di luopo in Piazza della Vittoria angolo via del Collegio.

“E poi ci chiediamo come mai le strade si allagano” dice nel video la nostra lettrice.

Quello che più è triste in tutta questa vicenda è che una cittadina di 70 anni debba mettersi in ginocchio a pulire al posto del Comune o di chi per lui

Non vogliamo togliervi la curiosità di scoprire cosa c’era dentro quelle bocche di lupo quindi, buona visione

