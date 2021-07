Home

Video promo di Effetto Venezia, Perini: “Scenette da vernacolo per deridere i residenti brontoloni”

26 Luglio 2021

Livorno 26 luglio 2021

Per il consigliere comunale della Lega Alessandro Perini, il nuovo video per pubblicizzare Effetto Venezia è oggetto di polemica; “Scenette da vernacolo per deridere i residenti brontoloni” sono le prime parole di commento

Perini continua: “Luca Salvetti e Adriano Tramonti (guida della Fondazione LEM), realizzano pubblicità istituzionali in cui prendono in giro i residenti del quartiere Venezia?!”

Il video in questione prodotto dovrebbe servire a pubblicizzare Effetto Venezia. Invece, altro non fa che deridere i residenti dipingendoli come persone maleducate e che si lamentano per qualsiasi nonnulla.

Il quartiere Venezia vive da anni una situazione di gravi problemi che dovrebbero essere affrontati con serietà, invece che con la comicità che caratterizza l’amministrazione Salvetti. Rispetto invece che derisione”.

