Home

Cronaca

Video sorveglianza, al via i lavori nell’area mercatale di Livorno

Cronaca

8 Luglio 2025

Video sorveglianza, al via i lavori nell’area mercatale di Livorno

Livorno 8 luglio 2025 Video sorveglianza, al via i lavori nell’area mercatale di Livorno

Un nuovo passo verso una città più sicura e moderna. Il Comune di Livorno ha pubblicato la determina dirigenziale n. 5351 del 7 luglio 2025, relativa al primo lotto del progetto per l’installazione di un sistema di videosorveglianza nell’area mercatale, in particolare lungo via Buontalenti e piazza Cavallotti.

L’intervento, che rientra nella strategia comunale di riqualificazione urbana e sicurezza, prevede lavori per un importo complessivo di 198mila euro. Di questi, 138.760 euro provengono da un finanziamento statale assegnato attraverso un fondo del Ministero dell’Interno per il potenziamento della sicurezza urbana, istituito ai sensi del decreto legge n. 113 del 2018.

Il progetto è stato candidato con successo dal Comune di Livorno, che ha ricevuto il relativo decreto prefettizio nel dicembre 2024. L’intervento, formalmente identificato con CUP J47G24000050005, è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e nell’Elenco Annuale 2025.

Con la determina, l’Amministrazione approva l’aggiornamento del “Capitolato Speciale d’appalto” e affida i lavori secondo la categoria prevalente OS19 (impianti di sicurezza), per un progetto che prevede anche opere connesse all’illuminazione pubblica, impianti semaforici e reti di comunicazione, in linea con la transizione tecnologica e l’obiettivo di smart city.

Livorno punta quindi su un modello urbano che unisce prevenzione, controllo e innovazione. L’area mercatale, cuore pulsante del commercio cittadino, sarà tra le prime zone a beneficiare del nuovo sistema tecnologico, a garanzia di maggior tutela per operatori e cittadini.