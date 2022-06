Home

Cronaca

Video virale: non sempre le donne subiscono, lui non reagisce alle botte per amore?

Cronaca

29 Giugno 2022

Video virale: non sempre le donne subiscono, lui non reagisce alle botte per amore?

Livorno 29 giugno 2022

Il 27 giugno è diventato virale il video ripreso a Livorno di una donna che riempie di botte un uomo

Nel momento scrivevamo che non si sapeva il motivo che aveva scaturito questo fatto. e descrivevamo quanto accaduto nelle immagini.

Certo è che, dalle scene, chi ha visto il video o chi ha letto la descrizione, molto probabilmente poteva pensare ad un tentativo di scippo andato male per il malvivente.

Sul video sono nati sulla stampa titoli da leggende metropolitane, dalla tentata violenza sessuale allo scippo, per non parlare dei social. La donna sarebbe anche stata identificata come una marescialla degli incursori del Col Moschin.

C’è un detto, l’amore non è bello se non è litigarello e in questo caso anche se la reazione è spropositata, sembra proprio che i fatti siano andati così

Non sempre le donne subiscono, “lui non reagisce alle botte per amore?”

La coppia sarebbe stata identificata e girano sul web i nomi e le loro professioni che però noi volutamente omettiamo dal momento che non abbiamo nessuna conferma dalle forze dell’ordine

La lite d’amore tra lei e lui sarebbe sfociata poi alle vie di fatto da parte di lei, mentre l’uomo per amore non avrebbe reagito.

Le botte in testa che ha preso inizialmente nel video le avrebbe prese nel tentativo farla ragionare, così come quelle prese quando; l’ha avvinghiata dopo essere stato scaraventato sul cofano della macchina parcheggiata e quando lei è rimasta con le spalle alla portiera del veicolo con l’uomo davanti che la bloccava. Erano tentativi per farla stare ferma e farla ragionare.

Tentativi però molto probabilmente non andati a buon fine dal momento che ne sono seguite altre botte sulla testa e allo stomaco. Questo fino a quando l’uomo non ha desistito e si è allontanato prendendo anche dei calci da dietro.

Spesso si parla di amore e violenza nelle quali è sempre la parte femminile a subire ma qualche volta può accadere anche il contrario.

Quello che è certo è che se questa è una lite d’amore, in primis non è un bello spettacolo, e la reazione della donna sembrerebbe in questo caso una piazzata con una reazione spropositata di una violenza inaudita.

Oltre al gran parlare dell’accaduto in una versione o nell’altra, si è fatto anche riferimento a chi riprendeva il video che non è intervenuto come non è intervenuto anche l’uomo che si vede arrivare con lo scooter.

Spezziamo una lancia a loro favore:

Intanto non sappiamo se queste due persone hanno chiamato il numero delle emergenze 118. Non sappiamo chi ha fatto le riprese, poteva essere una persona anziana, anche una donna. Molto probabilmente ha avuto anche paura e l’unica cosa che è riuscita/o a fare è il filmato per documentare la situazione. Stessa cosa per la persona che è passata con lo scooter, non era sicuramente nel fior fiore della gioventù e nel pieno delle forze per poter mettere la parola fine a quello che nel video pare il massacro di un uomo.

Prima di giudicare le azioni degli altri, che magari hanno anche sbagliato, bisognerebbe mettersi nei loro panni.

L’unica cosa certa di questa vicenda è che il proprietario dell’auto parcheggiata in strada, sicuramente non sarà contento dell’accaduto

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin