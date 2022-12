Home

28 Dicembre 2022

Livorno 28 dicembre 2022 – Viene trovato in strada ma doveva essere ai domiciliari, 31enne a le Sughere

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento durante il periodo natalizio.

In questo contesto, i militari della Compagnia di Livorno hanno orientato la propria attenzione verso il centro cittadino.

Diverse pattuglie, in uniforme ed in abiti civili, sono state dislocate nelle vie di maggiore traffico e nei luoghi segnalati dalla cittadinanza.

Nei pressi di piazza XX Settembre, i carabinieri hanno immediatamente riconosciuto un 31enne romeno, noto per diversi precedenti con la Giustizia

L’uomo, sebbene risultasse agli arresti domiciliari, veniva visto uscire da un condominio; il 31enne, accortosi della presenza dei carabinieri, si dava a precipitosa fuga ma veniva fermato dopo un breve inseguimento.

Non potendo fornire alcuna valida giustificazione al fatto di essersi allontanato da casa, il 31enne è stato arrestato per evasione e tradotto presso la casa circondariale “Le Sughere”. Nel corso della successiva udienza, il Giudice ha disposto la convalida dell’arresto e la misura cautelare in carcere.

