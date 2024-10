Home

5 Ottobre 2024

Vigevano-Libertas, Andreazza: “Squadra favorita per la vittoria finale”. Nazzareno: “Affrontare tutte le partite come se fossero una finale”

Livorno 5 ottobre 2024

Le parole dell’allenatore Marco Andreazza e del giocatore Nazzareno Italiano in vista di Vigevano-Libertas che si terrà domeica 6 ottobre alle ore 18. 00 al PalaElachem, Vigevano (Pv)

Marco Andreazza (allenatore):

“Vigevano è galvanizzata dopo il grandissimo successo in casa di Pesaro che è una delle favorite per la vittoria finale. Troveremo una squadra in forma ed un ambiente caldo che già conosciamo, pronto a sostenere i propri beniamini. Noi, per contro, dobbiamo guardare molto dentro noi stessi, perché è una partita fondamentale per la classifica e per il morale. Dobbiamo tornare ad essere competitivi. Dobbiamo tornare a combattere e dobbiamo avere un atteggiamento mentale e del corpo di grande prontezza, specie nelle situazioni di difficoltà che questa partita presenterà”.

Nazzareno Italiano (giocatore)

“Sarà una partita tostissima. Dovremo stare concentrati per tutti i 40 minuti. Ci meritiamo una vittoria, perché stiamo lavorando dai primi di agosto. E se la meritano i nostri tifosi che sia a Cento, che mercoledì con Torino, ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. Le prime giornate sono di assestamento, ma noi proveremo a vincere, nella consapevolezza che non sarà facile perché il campo di Vigevano è caldo, con una tifoseria che si fa sentire. Noi dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero una finale. Solo in questo modo possiamo portare a casa punti importanti”.

La partita che sarà trasmessa in diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2tafywmv sarà arbitrata da Caforio, Roiaz e Barbieri

Note – Nessun infortunato. Nessuno squalificato. Nessun ex della partita.

