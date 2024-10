Home

Vigevano-Libertas, Lorenzo Pansa: “Squadra neopromossa che non ci deve ingannare, giocatori di qualità ed esperienza”

5 Ottobre 2024

Le parole dell’allenatore Lorenzo Pansa e del giocatore Giacomo Leardini in vista di Vigevano-Libertas che si terrà domenica 6 ottobre alle ore 18. 00 al PalaElachem, Vigevano (Pv)

Lorenzo Pansa (allenatore):

“Giochiamo contro una squadra neopromossa che non ci deve ingannare, hanno giocatori di grande qualità ed esperienza non solo in questa categoria, ma anche al piano superiore. Parlo di Hooker, Banks e Filloy, per non parlare di Fantoni che ha costruito una carriera tra le due serie.

Hanno mantenuto un nucleo di giocatori importanti e soprattutto arrivano da una brutta sconfitta in casa contro Torino, dove hanno sicuramente pagato l’emozione del ritorno in Serie A dopo oltre 30 anni, in un ambiente caldo.

Dovremo essere pronti mentalmente ad una sfida del genere. Dovremmo far sì che ogni cosa sia sotto il controllo per essere solidi difensivamente come lo siamo stati a Pesaro; migliorando il livello della nostra pallacanestro in attacco”.

Giacomo Leardini (giocatore):

“Arriviamo da una vittoria a Pesaro, in cui siamo stati bravi a reagire dopo la sconfitta contro Cremona ed a dare subito una risposta sul campo; contro un’avversaria sicuramente di livello superiore al nostro, ma con la nostra energia ed un impatto ottimo, che ci hanno permesso di riprenderci i due punti che in teoria avremmo dovuto fare in casa nella prima giornata.

Ci aspetta un’altra sfida importante contro Livorno; ogni partita può succedere qualsiasi cosa, loro arrivano da due sconfitte e si presenteranno a Vigevano con il coltello tra i denti, per schiodarsi dallo 0 in classifica. Noi non possiamo permetterci un’altra sconfitta casalinga, daremo il 3000% sia per noi che per il pubblico presente in tribuna.

La Libertas ha inserito nel nucleo dell’anno scorso aggiunte importanti”.

Note – Tutti i giocatori disponibili.

La partita che sarà trasmessa in diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2tafywmv sarà arbitrata da Caforio, Roiaz e Barbieri

