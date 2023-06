Home

4 Giugno 2023

Vigevano vince con merito e la corsa della Libertas si ferma a gara4 (74-57)

Livorno 4 giugno 2023

Dispiace perché la Libertas prima dei playoff aveva perso 5 partite su 30 e negli spareggi ne ha perse 5 su 9. Dispiace per l’imbattibilità fatalmente perduta dopo la stagione regolare, ma non c’è sconfitta nel cuore di chi non lotta. La Libertas ha fatto per intero il proprio dovere e sulla propria strada ha trovato una Elachem più fresca e in questa fase più forte. Gara-4 è stata la copia conforme delle precedenti due partite vinte dai Gialloblù: maggiore intensità, rimonta veloce del primo tentativo di allungo della Libertas e il vantaggio dei padroni di casa che si è dilatato. Gli amaranto hanno provato a rientrare in partita, ma non ce l’hanno fatta. A loro va l’onore delle armi. A Vigevano i sinceri complimenti per il passaggio del turno.

Elachem Vigevano 1955 – Maurelli Group Libertas Livorno 74-57 (18-18, 22-11, 18-14, 16-14)

Elachem Vigevano 1955: Lorenzo D’alessandro 18 (4/6, 2/3), V.j. alberto Benites 16 (2/3, 3/5), Michele Peroni 9 (2/2, 1/7), Filippo Rossi 9 (2/4, 1/2), Jacopo Mercante 8 (0/2, 1/6), Giovanni Ragagnin 6 (0/0, 2/4), Kristofers Strautmanis 3 (1/4, 0/2), Giorgio Broglia 3 (0/1, 0/0), Stefano Laudoni 2 (1/2, 0/2), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0), Francesco Spaccasassi 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pisati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 29 – Rimbalzi: 37 5 + 32 ( Filippo Rossi 8) – Assist: 18 ( V.j. alberto Benites , Jacopo Mercante 5)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 11 (2/5, 2/5), Andrea Bargnesi 11 (2/5, 2/4), Andrea Sipala 11 (1/2, 2/7), Tommaso Fantoni 6 (2/8, 0/0), Francesco Forti 6 (0/2, 2/5), Andrea Saccaggi 4 (0/0, 1/5), Francesco Fratto 3 (1/4, 0/3), Jacopo Lucarelli 3 (0/3, 1/4), Gianni Mancini 2 (1/1, 0/0), Constantin Maralossou 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 19 – Rimbalzi: 43 14 + 29 ( Tommaso Fantoni 11) – Assist: 13 ( Andrea Bargnesi , Francesco Forti 3)

