13 giugno 2019

Vigili del Fuoco, concluso il progetto con le scuole “Judokando alla Sicurezza”

Livorno – Si è concluso con una giornata trascorsa in Comando con i Vigili del Fuoco, da parte di alcuni studenti, il progetto didattico sportivo “Judokando alla Sicurezza” del G.S. VV.F. “C. Tomei” Sez. Judo. Tale programma, approvato dalla Fijlkam Toscana settore Judo, dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e coadiuvato dal Comando Provinciale di Livorno, è stato inserito per l’anno scolastico 2018/19 nel programma “Scuola e Città” che riunisce i progetti approvati dal CRED che il Comune offre ogni anno a sostegno della scuola per diversificare l’offerta formativa e innovare la didattica.

“Judokando alla sicurezza” è stato concepito come una divertente palestra di allenamento alla prevenzione dei rischi negli ambienti di vita : “Sicurezza e Sport” e si pone l’obiettivo di coinvolgere attivamente i ragazzi con lo scopo di aiutarli ad affrontare i rischi e i pericoli che possono incontrare nelle loro attività quotidiane (partendo dall’analisi dei banali incidenti domestici provocati da distrazione ai comportamenti più idonei da tenere in caso di eventi straordinari quali terremoti, alluvioni e frane ecc.) attraverso la conoscenza delle principali regole di sicurezza da seguire e la sperimentazione di modi di agire volti a evitare o limitare danni personali. Rivolto a bambini / ragazzi dagli 8 ai 14 anni (dalla classe terza della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria di primo grado) ha visto coinvolti, per questo anno scolastico, n. 4 plessi delle scuole secondarie di primo grado di Livorno (San Simone, Banditella, Tesei ed Ex Pirelli) per un totale di 15 classi.

Il progetto, curato dal Vigile del Fuoco Volontario del Comando di Milano, Serenella Scanziani, coadiuvata per la parte sportiva dal C.S.E. e Direttore Tecnico della Sez. Judo del G.S. VV.F. “C. Tomei”, Luca Aiello, si è svolto tra i mesi di novembre 2018 e maggio 2019 con la collaborazione del Tecnico Fijlkam del G.S.VV.F. Erika Corsani e del Vigile Antonio Cucè dell’ANVVF sez. di Livorno. Gli incontri, che hanno coinvolto circa 350 alunni delle scuole livornesi, sono stati divisi in tre momenti: – uno “teorico” in aula (della durata di circa 2 ore) in cui si è stimolato un dialogo e un confronto con i ragazzi sul tema della sicurezza e di come affrontare i pericoli.

Questo percorso è stato svolto attraverso una lezione frontale partecipata (sottoforma di slides, foto con immagini di interventi reali dei vigili del fuoco commentate insieme, video e attività esperienziali guidate) a cui i ragazzi hanno preso parte con grande interesse e curiosità. – uno “pratico” in palestra (della durata di 4 ore per classe) di attività motorie sportive (attraverso esercizi motorio/coordinativi) proprie del Judo con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i ragazzi nella conquista delle principali regole di prevenzione dei rischi nelle attività quotidiane attraverso il controllo dei propri movimenti. – uno di “restituzione” in cui è stato chiesto ai ragazzi di svolgere un elaborato scritto sull’esperienza fatta da cui sono stati scelti i ragazzi che hanno partecipato con grande gioia alla giornata in caserma “Vigile del Fuoco per un giorno” dove hanno potuto conoscere da vicino il mondo dei Vigili del Fuoco e sperimentare alcune attività quotidiane che si svolgono in Caserma.

Molto soddisfatte per aver aderito al progetto anche le docenti di Educazione Motoria

(Prof.sse Lia Bonaventura, Claudia della Torre, Paola Delle Piane e Cristina Lenzi) che

hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso. Contente soprattutto della risposta

positiva dei ragazzi che, stimolati in palestra a fare nuove esperienze attraverso esercizi

coinvolgenti e innovativi (rispetto alle classiche lezioni di educazione motoria), hanno

partecipato con entusiasmo alle lezioni pratiche chiedendo addirittura di poter prolungare il

periodo del progetto.

Visto l’interesse con cui hanno partecipato alle lezioni gli alunni, il progetto verrà riproposto

al CRED per ripetere questa positiva esperienza didattico sportiva anche durante il prossimo

anno scolastico.