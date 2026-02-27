Home

Vigili del Fuoco di Livorno, festa per la fondazione del Corpo: encomi, medaglie e riconoscimenti agli uomini del soccorso

27 Febbraio 2026

Livorno 27 febbraio 2026 Vigili del Fuoco di Livorno, festa per la fondazione del Corpo: encomi, medaglie e riconoscimenti agli uomini del soccorso

Si è svolta oggi, nella sede centrale del Comando di Livorno, la prima edizione della festa commemorativa della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituito il 27 febbraio 1939.

Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi e le principali autorità civili, religiose e militari della provincia. A fare gli onori di casa il comandante, ingegner Pietro Vincenzo Raschillà, che ha ripercorso i valori fondanti del Corpo, ricordando il passaggio storico dai Civici Pompieri al Corpo Nazionale e tracciando il bilancio dell’attività 2025.

Oltre 6.400 interventi nel 2025

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i vigili del fuoco hanno effettuato 6.483 interventi in tutta la provincia. Di questi, 3.524 sono stati gestiti dalla sede centrale di Livorno, 993 dal distaccamento di Piombino, 1.064 da Cecina, 686 da Portoferraio. A questi si aggiungono 61 interventi del distaccamento nautico del porto di Livorno, 34 del nucleo sommozzatori, 41 del distaccamento volontario di Collesalvetti, 39 di Campo nell’Elba e 41 di Capraia.

Particolare attenzione è stata dedicata al potenziamento del dispositivo di soccorso estivo, articolato su quattro linee: una seconda squadra operativa sull’isola d’Elba (a Campo nell’Elba), un presidio stagionale a Capraia, il servizio di salvamento acquatico alle Spiagge Bianche di Rosignano Marittimo e un analogo presidio a Marina di Cecina, in collaborazione con i Comuni di Cecina e Bibbona.

Nel 2025 è cresciuta anche l’attività ispettiva in materia di prevenzione incendi, con 117 controlli effettuati in attività civili, artigianali, industriali e locali di pubblico spettacolo.

Le medaglie al Labaro

Momento solenne della cerimonia è stata la decorazione del Labaro del Comando con due medaglie: la medaglia di bronzo del Capo Dipartimento della Protezione Civile per l’impegno durante l’alluvione del 9 settembre 2017 e la storica medaglia d’argento conferita nel 1910 ai Civici Pompieri di Livorno per il terremoto calabro-siculo del 1908, ritrovata grazie al gruppo storico dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Livorno.

Gli encomi per l’alluvione di Portoferraio

Ampio spazio è stato dedicato ai riconoscimenti per gli interventi più significativi del 2025.

Per l’alluvione del 13 febbraio a Portoferraio, encomio del Capo Dipartimento a Gabriele Salvadori, Alessio Ferrini, Emmanuel Guillermo Pratelli Rodriguez, Sauro Mazzei e Giacomo Giannini, che salvarono 25 persone rimaste bloccate nelle auto e altre 12, tra cui 9 minori, da una scuola di danza invasa da due metri d’acqua.

Encomio anche a Stefano Danesi, Daniele Boggio e Tommaso Ferrini che, pur liberi dal turno, raggiunsero il distaccamento tra mille difficoltà, salvando una donna immobilizzata da una frattura al bacino e una coppia intrappolata in casa dall’acqua.

Riconoscimento a Roberto Vernaccini per il coordinamento della Sala Operativa e per aver gestito l’arrivo dei rinforzi dalla Toscana.

Gli altri interventi premiati

Per il salvataggio del 29 giugno 2025 sulla spiaggia di Vada, elogio del Capo del Corpo ad Alessandro Niccolini, Davide Mereu, Luca Fornaciari, Alberto Moscardini e Alessio Martelloni, intervenuti per salvare un giovane gravemente ferito dopo essere stato scaraventato dal vento contro lamiere metalliche durante il kite-surf.

Elogio del comandante Raschillà a Federico Poggianti, Federico Leoni, Luca Lavagi, Luca Menghi e Luca Gaetano Torluccio per il recupero di una donna sul ponte di Calignaia il 1° novembre 2025, messa in salvo mentre si trovava in posizione estremamente pericolosa a oltre 50 metri di altezza.

Meriti sportivi, anzianità e lodevole servizio

Riconoscimenti anche in ambito sportivo: a Stefano Lari è stato conferito il diploma e distintivo “Fiamma d’oro al merito sportivo” per la partecipazione olimpica; a Massimo Marconcini per il lungo ruolo di tecnico sportivo dei vigili del fuoco.

Consegnate inoltre le croci di anzianità a Mirko Moretti, Alessandro Martini, Andrea Guarracino, Alberto Moscardini, Davide Tanozzi, Simone Pastacaldi, Gianluca Chirici e Stefano Chiarappa.

Diplomi di lodevole servizio ad Alessandro Leonardi, Valerio Minuti, Fabrizio Barinci, Fabio Aquilini, Antonio Manfrè, Luca Pachetti, Paolo Salvador, Gaspare Paolo Trabucco, Ivan Ferrari, Fabio Traversa, Massimo Agostinelli, Francesco Fasulo, Paolo Giannini, Fabrizio Rossetti, Rolando Rossi e Daniele Spallino.

Il commiato all’unità cinofila Zara

Particolarmente emozionante il saluto al cane Zara, giunto al termine del servizio operativo. Un ringraziamento sentito è stato rivolto al vigile coordinatore Corrado Salvadori e alla sua unità cinofila per l’impegno e la passione dimostrati nel corso degli anni.

La cerimonia si è conclusa con un saggio professionale: dimostrazioni di soccorso in edifici con scala italiana, messa in sicurezza di autovetture incendiate e spegnimento di un dardo di fuoco da bombola GPL.

Una giornata che ha unito memoria, orgoglio e riconoscenza verso donne e uomini che ogni giorno operano al servizio della comunità.