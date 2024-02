Home

Cronaca

Vigili del Fuoco Livorno, Gazzetti (Pd) porta il caso in Consiglio Regionale: «Governo intervenga e garantisca un piano di assunzioni adeguato»

Cronaca

15 Febbraio 2024

Vigili del Fuoco Livorno, Gazzetti (Pd) porta il caso in Consiglio Regionale: «Governo intervenga e garantisca un piano di assunzioni adeguato»

Livorno 15 febbraio 2024 -Vigili del Fuoco Livorno, Gazzetti (Pd) porta il caso in Consiglio Regionale: «Governo intervenga e garantisca un piano di assunzioni adeguato»

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, interviene sulla situazione dei Vigili del Fuoco di Livorno:

«Corpo di fondamentale importanza per la sicurezza della cittadinanza e dei nostri territori; è necessario mettere in campo le misure necessarie per garantirne la piena operatività»

«La situazione denunciata dai sindacati dei Vigili del Fuoco a Livorno è assolutamente inaccettabile.

Ho letto con attenzione le questioni sollevate nella conferenza stampa tenuta da Mauro Scalabrini, segretario Fp-Cgil di Livorno, e Massimo Marconcini, delegato sindacale Fp-Cgil Comando provinciale vigili del fuoco e membro del coordinamento nazionale Fp-Cgil Vigili del fuoco, che ringrazio per la loro azione.

”Servono urgentemente nuove assunzioni – hanno spiegato – per poter continuare ad effettuare interventi tempestivi e a rispondere in maniera efficace alle esigenze della cittadinanza”.

Ecco perché ho deciso di portare questi temi all’attenzione del Consiglio Regionale della Toscana, presentando una mozione urgente che mi auguro raccolga il sostegno più ampio possibile.

Chiederemo al Governo di intervenire immediatamente assicurando un piano di assunzioni adeguato a tutelare il servizio e le comunità interessate.

Stiamo parlando di un corpo di fondamentale importanza e valore per la sicurezza della cittadinanza e dei nostri territori; è necessario mettere tempestivamente in campo le misure necessarie per garantirne la piena operatività e la massima appropriatezza e manutenzione delle strutture».

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd in merito alla situazione dei Vigili del Fuoco di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin