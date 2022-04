Home

Vigili del Fuoco, nucleo elicotteri e sommozzatori in esercitazione alla Cala del Leone (Foto)

29 Aprile 2022

Livorno 29 aprile 2022 – Vigili del Fuoco, nucleo elicotteri e sommozzatori in esercitazione alla Cala del Leone

Il personale specialistico dei vigili del fuoco in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, costituito dal nucleo elicotteri e dal nucleo sommozzatori; ha effettuato un’esercitazione congiunta con l’assistenza del nucleo nautico di Livorno a bordo dell’Unità Navale in propria dotazione, nei giorni 26 – 27 e 28 aprile presso lo specchio d’acqua in località Cala del Leone.

L’esercitazione è consistita in una serie di manovre di aviolancio e recupero con verricello in zona fuori costa

