Vigili del Fuoco, unanimità a mozione Gruppo Pd; Gazzetti: «Il Governo intervenga celermente con piano di assunzioni adeguato»

14 Marzo 2024

Livorno 14 marzo 2024

Via libera all’unanimità del Consiglio Regionale alla mozione proposta dal consigliere regionale Pd

«Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco necessita delle opportune risorse in termini umani, strumentali e strutturali in grado di garantire un’adeguata risposta operativa alle richieste di soccorso urgente entro un congruo arco temporale. Ringrazio il mio capogruppo e tutte le colleghe ed i colleghi del gruppo del Partito Democratico per aver sostenuto fin da subito questa mozione. Un grazie che estendo con piacere a tutti gli esponenti delle altre forze di maggioranza ed opposizione presenti nell’Assemblea toscana che, oggi, unitariamente, hanno condiviso la necessità di porre particolare attenzione alla situazione del corpo dei Vigili del Fuoco in tutti i territori della nostra regione. Un atto su cui abbiamo accolto un emendamento del Gruppo di Fratelli d’Italia, nell’ottica di evidenziare anche alcuni passaggi già avvenuti in ambito parlamentare, per rafforzare tutte le azioni a sostegno del comparto». È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd presentando la mozione “In merito alle prospettive della presenza e dell’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Toscana, a partire dalle carenze di organico emerse nel territorio livornese”, approvata all’unanimità in Consiglio regionale.

«La mozione nasce da un vero e proprio grido di allarme lanciato dai rappresentanti sindacali del corpo dei Vigili del Fuoco di Livorno – continua Gazzetti – mi si è sembrato indispensabile raccogliere questa richiesta di attenzione portando il tema al l’attenzione del Consiglio Regionale. Questioni che abbiamo, su input del gruppo PD, allargato all’interno territorio regionale, costruendo una mozione che abbiamo messo a disposizione dell’aula. Nel testo, approvato all’unanimità, chiediamo alla Giunta di attivarsi nei confronti del Governo e del Ministero dell’interno affinché si intervenga celermente per assicurare un piano di assunzioni idoneo a tutelare il servizio svolto dal Corpo dei Vigili del Fuoco. L’obiettivo è anche quello di assicurare la piena operatività, la massima appropriatezza e la manutenzione delle relative strutture, a partire da quanto recentemente riscontrato per la caserma centrale di Livorno (costruita nel 1985), oltreché in precedenza per altre situazioni analoghe verificatesi sul territorio regionale. Stiamo parlando di un corpo essenziale per la sicurezza dei territori e delle comunità, per la salvaguardia dei beni e dell’ambiente a cui va tutta la nostra riconoscenza e che necessità di atti concreti che questa mozione indica e richiama – conclude Gazzetti – L’auspicio è che adesso il Governo metta in campo il massimo impegno per dare risposte proporzionate al lavoro così importante ed insostituibile che questo corpo svolge per la collettività».

