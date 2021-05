Home

25 Maggio 2021

Villa Corridi, aperta nuova area per la sgambatura dei cani. Domani sarà smantellata quella alla Leccia

Aperta la nuova area sgambatura cani di Villa Corridi

Sarà invece smantellata l’area per quattrozampe vicina alle case della Leccia

Livorno 25 maggio 2021

Villa Corridi ha da pochi giorni un’area di sgambatura per i cani, recintata.

Lo spazio corre lungo la recinzione del parco, sulla destra dell’ingresso principale del giardino pubblico, e ha doppio ingresso.

Domani verrà smantellata la vecchia area di sgambatura, che si trovava in un’area molto vicina alle abitazioni, in via di Collinaia.

“Con questo spostamento – dichiara la vicesindaco Libera Camici con delega alla Tutela Animali – speriamo di poter trovare un equilibrio tra le esigenze dei proprietari dei cani e quelle dei cittadini residenti in prossimità dell’area sgambatura in via di Collinaia.

Questi ultimi lamentavano infatti non pochi disagi legati all’abbaiare dei cani. Villa Corridi è un luogo sufficientemente grande per ospitare la nuova area di sgambatura senza creare problemi agli altri frequentatori del parco”.

