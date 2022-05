Home

Cronaca

Aree pubbliche

Villa Fabbricotti, Ferretti PD: “Lo chalet non sarà demolito”

Aree pubbliche

10 Maggio 2022

Villa Fabbricotti, Ferretti PD: “Lo chalet non sarà demolito”

Valerio Ferretti, consigliere comunale PD interviene sulla vicenda dello chalet svizzero (ex casa del custode) a villa Fabbricotti con un aggiornamento

Il consigliere PD Ferretti comunica che: “Lo chalet non sarà demolito”

“Lo ha deciso l’Amministrazione Comunale ma non oggi, dopo le proteste. Lo ha fatto a dicembre, con un documento chiamato DUP e votato dal Consiglio Comunale dove sono presenti maggioranza ed opposizioni.

Quello che avete letto oggi è in effetti il frutto di una incomprensione giornalistica.

Ci sta, è un peccato che molti cittadini si siano preoccupati inutilmente per il futuro di una struttura alla quale siamo affezionati tutti con la sua particolarità architettoniche:

bene che si ripristini e su utilizzi al meglio per il vantaggio di tutti i livornesi come è già deciso.

Male, molto male, che qualcuno si sia approfittato di questa incomprensione: in primis, esponenti di spicco della vecchia amministrazione che sbraitano per ogni bischerata quando ci sarebbe da chiedergli cosa abbiano fatto nei 5 anni per manutenere quella ed altre strutture (SPOILER: assolutamente niente, non ci hanno messo 20 euro di manutenzione nel bilancio, come hanno fatto per l’ippodromo, per la terrazza…..). Però anche altri, in maniera furba giocando sul disguido o altri per distrazione o abitudine a dire di no un pochino a tutto.

Speriamo che adesso la situazione sia più chiara a tutti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin