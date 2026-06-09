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Cronaca

Aree pubbliche

Villa Fabbricotti: iniziato il restauro della terrazza storica

Aree pubbliche

9 Giugno 2026

Villa Fabbricotti: iniziato il restauro della terrazza storica

Livorno 9 giugno 2026 Villa Fabbricotti: iniziato il restauro della terrazza storica

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di restauro e ripristino della terrazza storica di Villa Fabbricotti.

L’intervento, curato dal settore Lavori Pubblici del Comune di Livorno (ufficio Edilizia Scolastica, Annonaria, Culturale e Cimiteriale), si inserisce nel più ampio quadro delle opere di manutenzione straordinaria eseguite sulla Villa e concluse lo scorso anno, che hanno visto il completo rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura dell’edificio, l’installazione delle linee vita e la realizzazione di nuovi sistemi di smaltimento delle acque piovane.

Tra le lavorazioni programmate per lo scorso anno, risultava anche il rifacimento dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione della terrazza situata al secondo piano, sul lato prospiciente viale della Libertà. Tuttavia, durante le operazioni preliminari, il rinvenimento del pavimento originario in seminato di marmo, sotto la vecchia guaina, ha portato a una sospensione temporanea dei lavori, al fine di valutare, in accordo con la Soprintendenza, le soluzioni più idonee per il suo recupero e valorizzazione.

Nel rispetto dell’obiettivo di conservare gli elementi storici e tutelare gli ambienti di pregio sottostanti, è stata individuata una modalità di intervento che prevede un accurato restauro del seminato. Le lavorazioni avviate comprendono la pulitura, il consolidamento e l’idratazione del materiale lapideo, il ripristino delle parti deteriorate, la stuccatura e la levigatura finale. A completamento, sarà applicata una resina protettiva trasparente, in grado di garantire l’impermeabilità della superficie senza alterarne l’aspetto originario.

I lavori sono affidati alla ditta Foschini Pavimenti Srls di Castelfranco Veneto (TV), specializzata nel restauro di superfici di pregio.