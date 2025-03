Villa Fabbricotti, sicurezza a rischio: nuovo raid nell’ex centro sociale Cosimi Livorno

Home

21 Marzo 2025

Ancora un episodio di degrado e insicurezza all’interno del parco di Villa Fabbricotti. Questa mattina, nell’immobile abbandonato dell’ex centro sociale Cosimi, è stata trovata la porta aperta e la catena che chiudeva una porta interna è stata forzata. All’interno, i segni evidenti di un’occupazione temporanea: rubinetti lasciati aperti e resti di bisogni sul pavimento.

L’edificio, situato all’interno del perimetro del parco e protetto da un muro con un alto cancello, è da tempo in stato di abbandono. Non è la prima volta che si verificano episodi simili: intrusioni, danneggiamenti e segnali di bivacchi continuano a destare preoccupazione tra i frequentatori della villa, uno dei principali spazi verdi della città, molto frequentato da famiglie, bambini e sportivi.

Allarme sicurezza: serve un intervento concreto

La presenza di edifici abbandonati in un’area pubblica come Villa Fabbricotti pone interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione del decoro urbano. Il rischio che il luogo diventi un punto critico per situazioni di degrado è concreto, e i cittadini chiedono maggiore attenzione da parte delle autorità.

La questione non riguarda solo il rispetto del patrimonio pubblico, ma anche la sicurezza dei frequentatori del parco. Servono interventi mirati per mettere in sicurezza l’edificio e prevenire ulteriori episodi.