23 Maggio 2022

Villa Letizia, il muro crollato e l’erba alta (Foto e video)

Livorno 23 maggio 2022 – Villa Letizia, il muro crollato e l’erba alta

Pubblichiamo le foto ed il video di una segnalazione ricevuta da un nostro lettore

Quello che potete vedere è lo stato della parte a Sud ovest del parco di villa Letizia in via dei Pensieri. L’erba è alta tanto da nascondere e rendere inaccessibile anche una panchina. Poi c’è il muro crollato in quelle condizioni da anni. “Ma quando verrà sistemato quel muro nel parco pubblico?” è quello che si domanda il nostro lettore

