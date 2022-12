Home

Villa Maurogordato, la serra, il colonnato e il giardino all’italiana si illuminano il 18 dicembre

17 Dicembre 2022

Livorno 17 dicembre 2022

Domenica 18 dicembre, dalle ore 18 alle ore 20 illuminazione artistica di alcune strutture di Villa Maurogorgato:

la serra, il colonnato e il giardino all’italiana.

Questo evento arriva dopo 14 mesi di lavori effettuati da RESET con la collaborazione della Casa Circondariale Le Sughere; l’Ufficio SERD; Servizi Sociali del Comune di Livorno; i ragazzi del tribunale dei minori e le persone che devono svolgere lavori di pubblica utilità.

La manutenzione del parco e l’organizzazione di eventi rientrano nei Patti di Collaborazione firmati da RESET con la Provincia e il Comune di Livorno finalizzati alla manuetenzione e valorizzazione di questa splendida Villa.

Sotto la sorveglianza del Museo di Storia Naturale è stato ripulito tutto il parco con la storica oliveta e il giardino all’italiana con la piazza cisterna in pietra serena, il berceau e la grande vasca/peschiera, scoperta sotto una montagna di terra e rifiuti, risalente alla famiglia dei Calamai del 1771.

Grazie alla Direzione della USL Toscana NordOvest che ci dato la possibilità di aprire l’adiacente Villa Rodocanacchi con il suo ampio parcheggio, abbiamo potuto invitare all’evento tutta la cittadinanza.

L’illuminazione artistica sarà a cura della ditta Delta Service, la stessa che nel 2016 realizzò lo spettacolo di luci alle Terme del Corallo.

All’ingresso sarà presente un gazebo di RESET con il nostro materiale informativo e con l’occasione consegneremo il nostro portamozzichini; collaborano con noi le associazioni A.N.P.A.N.A e A.I.S.A.

Questo evento è l’occasione non solo per mostrare alla cittadinanza queste bellezze riscoperte ma anche per presentarle sotto una forma … “incantata”.

