Home

Cronaca

Aree pubbliche

Villa Maurogordato, Reset Livorno scopre una fontana nascosta sotto la serra: “Tecniche costruttive incredibili”

Aree pubbliche

21 Luglio 2025

Villa Maurogordato, Reset Livorno scopre una fontana nascosta sotto la serra: “Tecniche costruttive incredibili”

Livorno 21 luglio 2025 Villa Maurogordato, Reset Livorno scopre una fontana nascosta sotto la serra: “Tecniche costruttive incredibili”

Villa Maurogordato, la serra racconta il suo passato: trovati pozzo, braciere e giochi d’acqua

Un’altra scoperta straordinaria a Villa Maurogordato porta la firma dell’associazione Reset Livorno; impegnata da oltre dieci anni nella tutela e valorizzazione dei beni comuni della città.

Durante alcuni lavori di manutenzione nella serra della storica villa, i volontari si sono imbattuti in una struttura nascosta sotto terra, celata per decenni: una fontana in cotto con giochi d’acqua alimentati da antichi tubi in piombo.

Tutto è iniziato con un’operazione programmata e concordata con la Provincia di Livorno per rimuovere tre enormi ceppi con le radici, che nel tempo avevano rialzato il pavimento della serra e spostato le pietre perimetrali.

I ceppi, che verranno conservati e forse esposti, sono stati rimossi dopo aver tagliato tutte le radici. Durante queste operazioni è emerso un dettaglio inaspettato; uno dei ceppi abbracciava una struttura circolare al centro della serra, da sempre nascosta sotto uno spesso strato di terra.

Spinti dalla curiosità, i volontari hanno iniziato a rimuovere la terra e si sono trovati di fronte a un pavimento in cotto con uno scarico per l’acqua.

Al centro, una colonna circolare custodiva tre tubi in piombo, originariamente utilizzati per creare giochi d’acqua; una vera e propria fontana centrale, probabilmente fulcro estetico e funzionale della serra.

Ma le sorprese non finiscono qui. Durante il lavoro, all’interno della fontana è stata ritrovata anche una grossa pietra, identificata come; la parte mancante dell’ingresso della serra, che è stata prontamente riposizionata. Proseguendo con la pulizia, sono emerse altre testimonianze della sofisticata ingegneria dell’epoca; prese d’aria per il ricircolo nelle cantine sottostanti, tubi di piombo per il drenaggio delle acque piovane, e persino un braciere che serviva per riscaldare l’ambiente nei mesi freddi.

“Una tecnica costruttiva incredibile – commentano da Reset – che testimonia l’alto livello di progettazione e cura che Villa Maurogordato vantava in passato. Se la serra fosse stata mantenuta in efficienza, con i vetri colorati e le piante esotiche, oggi sarebbe un vero gioiello della città”.

L’associazione lancia infine un appello alla cittadinanza a seguire le loro attività e a condividere il loro impegno: “Da oltre dieci anni lavoriamo ogni giorno per salvare i nostri beni comuni. Aiutateci a raccontarlo, aiutateci a continuare”.

Villa Maurogordato, Reset Livorno scopre una fontana nascosta sotto la serra: “Tecniche costruttive incredibili”