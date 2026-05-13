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Villa Trossi, Guarducci: “escluso il rischio di crolli, i problemi restano e richiedono risposte concrete”

Aree pubbliche

13 Maggio 2026

Villa Trossi, Guarducci: “escluso il rischio di crolli, i problemi restano e richiedono risposte concrete”

Livorno 13 maggio 2026 Villa Trossi, Guarducci: “escluso il rischio di crolli, i problemi restano e richiedono risposte concrete”

“Apprendo con sollievo da una nota del Comune che non vi sia alcun rischio di crolli alla Villa Trossi Uberti, una notizia importante per insegnanti, allievi e visitatori che frequentano la struttura di Ardenza.

Il sopralluogo tecnico rappresenta tuttavia un passaggio necessario, anzi direi doveroso, reso quanto mai opportuno dalle condizioni di degrado dell’edificio segnalate da tempo. Non si è trattato di un allarme infondato, ma di una richiesta puntuale di verifica e trasparenza.

Su questo tema ho mantenuto in questi mesi un’attenzione costante, presentando già undici mesi fa una specifica interrogazione e tornando più volte a sollecitare chiarimenti e interventi sulla sede dell’importante centro artistico e culturale, anche nel corso dei lavori dell’ultima seduta della 7° Commissioni consiliari.

Proprio le Commissioni si confermano strumenti fondamentali di confronto istituzionale e approfondimento, spesso sottovalutati anche da parte di alcuni colleghi, ma invece molto importanti per la possibilità di confronto con la struttura comunale, fondamentali per l’analisi di provvedimenti e decisivi per portare all’attenzione criticità reali e attivare verifiche concrete, come avvenuto in questo caso.

Resta però il rammarico per l’assenza del Consiglio di amministrazione della Fondazione Trossi Uberti nell’ultima commissione dedicata proprio a questo tema, un’assenza che ha inevitabilmente limitato il confronto e il contributo diretto della governance della struttura.

Permangono inoltre criticità già evidenziate: una parte del giardino risulta ancora transennata, le colonne del portico di ingresso sono puntellate, la terrazza non è utilizzabile e le finestre non possono essere aperte, con evidenti problemi di aerazione degli ambienti.

Si tratta di condizioni che incidono sulla qualità degli spazi e sulla piena fruibilità della Villa.

Insomma, escluso il rischio di crolli, i problemi restano e richiedono risposte concrete.

Per questo è necessario che Comune e Fondazione si attivino con urgenza per tutelare e valorizzare questo importante centro artistico e culturale della città”.

Alessandro Guarducci

Consigliere Comunale – Forza Italia