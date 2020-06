Home

Cronaca

Comune di Livorno

Villa Trossi Uberti: “Sarà campus estivo all’insegna delle arti”

Comune di Livorno

10 Giugno 2020

Villa Trossi Uberti: “Sarà campus estivo all’insegna delle arti”

Livorno, 10 giugno 2020 – Ben undici settimane tutte all’insegna delle Arti e della spensieratezza stanno per partire a Villa Trossi, sede della Fondazione d’Arte Trossi Uberti.

Dopo la pubblicazione delle Linee guida del DPCM del 17 maggio 2020 e la successiva Ordinanza n. 61 della Regione Toscana approvata il 30 maggio, è ufficiale l’apertura del Campus estivo 2020.

Dal 15 giugno al 28 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, l’ampio parco alberato di Villa Trossi diventa un’isola verde, sicura e sanificata, tutta dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni.

Come ogni anno, le attività sono curate da insegnanti specializzati nella loro disciplina e con esperienza professionale nella didattica per l’infanzia. Il numero chiuso dei partecipanti e il potenziamento degli operatori presenti in struttura è stato deciso, non solo per garantire l’alta qualità dell’offerta didattica, ma soprattutto per assicurare la massima attenzione alle norme comportamentali e la sicurezza nello svolgimento delle attività in piccoli gruppi.

Il calendario delle attività che si svolgeranno nel parco e nelle ampie sale è molto variegato così da coinvolgere al massimo i bambini che impareranno divertendosi.

Lunedì, mercoledì e venerdì, i richiestissimi corsi di Disegno, Pittura e Scultura di Lorena Luxardo, si alternano alle attività di Yoga con Valentina Pallini, di Inglese con la madrelingua Novena Nol e di Giardinaggio insieme al nostro storico giardiniere Michele.

Tutti i martedì, la mattina ha inizio con attività di Ludo-Teatro con Deborah Di Girolamo e prosegue con il GiocoLAB (laboratori creativi e giochi con i materiali più disparati…tra i quali non mancherà l’acqua!) con le animatrici Denise Carpentieri e Chiara Lo Re.

Per i giovedì tornano le artiste di Uovo alla Pop capitanate da Oblo Creature (nome d’arte di Giulia Bernini) con la Street Art School! I piccoli artisti conosceranno da vicino i più noti street artists e realizzeranno attività finalizzate alla creazione di opere coloratissime. Nella seconda parte della mattina i ragazzi, divisi a piccoli gruppi, si alterneranno tra la Street Art e le coinvolgenti attività di Musica&Movimento con il musicoterapista Dimitri Cappagli.

Tutte le info sul sito della fondazione