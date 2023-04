Home

Villaggio della Settimana Velica, gli appuntamenti di venerdì 28 aprile

27 Aprile 2023

Villaggio della Settimana Velica, gli appuntamenti di venerdì 28 aprile

VILLAGGIO DELLA SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE 2023

PROGRAMMA DI VENERDÌ 28 APRILE

Livorno 27 aprile 2023

Settimo giorno di regate dell’edizione 2023 della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno e settimo giorno di attività al Villaggio dello Sport allestito, per conto del Comune di Livorno, dalla Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea. Per la giornata di venerdì 28 aprile si prevedono condizioni stabili, con poca nuvolosità e assenza di precipitazioni. Le attività veliche per la giornata di domani – 1 giornata di NAR e continuazione della RAN – sono ampiamente svolgibili grazie alle condizioni meteomarine favorevoli.

LA SINTESI DELLE ATTIVITÀ AL VILLAGGIO SVI DI VENERDÌ 28 APRILE 2023

9.20 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura dei Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno / Presenza Aula Mobile Polizia Municipale di Livorno con agenti educatori

15.00 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura dei Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno / Presenza Aula Mobile Polizia Municipale di Livorno con agenti educatori

15.00 / 17.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

Ore 15 – LEAP OF FAITH

– Ore 16 – GAM

17.00 “La voce della nave” di Fabio Vannozzi. Narrazione-evocazione della Nave Vespucci

18.00 JAZZ ROAD SWING PARTY (Exhibition & Social dance) a cura di Surfer Joe

I CONTENUTI DI DETTAGLIO DELLE INIZIATIVE PREVISTE

INIZIATIVE LUDICO-DIDATTICHE PER SCUOLE PRIMARIE

Per tre giorni, dal 26 al 28 aprile, 23 classi delle scuole elementari, coinvolte dai Servizi educativi scolastici, parteciperanno ad attività ad hoc ideate e gestite da Accademia Navale e Acquario di Livorno. L’Accademia Navale proporrà attività di riconoscimento stellare, di sperimentazione dell’arte marinaresca dei nodi oltre ad offrire la possibilità di salire su un simulatore Optimist.

L’Acquario di Livorno coinvolgerà i bambini in un percorso ludico-didattico per una ricetta del Cacciucco in chiave sostenibile attraverso una corretta gestione delle risorse marine. L’Acquario di Livorno consegnerà ai bambini partecipanti uno sconto del 50% per l’adulto accompagnatore in ingresso alla struttura e riduzioni sul biglietto a tutti i regatanti e marinerie estere che si presenteranno alla biglietteria dell’Acquario di Livorno con la tessera della Settima Velica (Promo valida dal 26/4/2023 al 30/6/2023 e non cumulabile con altre promozioni in corso).

AULA MOBILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

In contemporanea alle attività ludico-didattiche per le scuole elementari sarà presente l’Aula Mobile della Polizia Municipale di Livorno. I bambini saranno coinvolti da due agenti educatori in attività di formazione alla legalità con percorsi pedonali e la visione di slides sulla sicurezza stradale e il rispetto delle buone regole.

VIRTUAL TOUR PARCO FORTEZZA

Sempre durante le attività delle scuole elementari, sarà possibile la visualizzazione in Virtual Tour del “Progetto Preliminare Parco Fortezza”, commissionato dalla società Porto Immobiliare alla società Area 3d. L’idea alla base del progetto è quella di riqualificare le aree adiacenti al lato Nord della Fortezza Vecchia, recuperandone le caratteristiche originarie di separazione dal resto dell’area cittadina tramite l’acqua. Gli studenti che indosseranno il visore si troveranno dentro il nuovo progetto e potranno vedere la trasformazione dei luoghi come se fossero già realizzati.

FESTIVAL VILLAGGIO VELICO DELLA MUSICA

La Fondazione Goldoni e l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno hanno curato, come già lo scorso anno, uno speciale evento rivolto alle scuole superiori: il Festival Villaggio Velico della Musica – edizione 2023: iniziativa di coinvolgimento di gruppi e cantautori in erba abbastanza coraggiosi da decidere di salire sul palco del Villaggio SVI 2022.

LEAP OF FAITH

I Leap of Faith si sono formati agli inizi di giugno del 2022 grazie al Batterista Dario Angeli e al Cantante Marco Baluganti, soprannominato anche Marte. Il primo gennaio 2023 si sono aggiunti il bassista Stefano Benvenuti e il chitarrista Luca Bonelli. I Leap of Faith sono una band Metal, ma grazie alle influenze Rap di Marte sono un mix di generi che comprende per la maggior parte il Metal e il Rap.

Presentano IEAEO (System of a Down), Suite Pee (System of a Down), Break Stuff (Limp Bizkit), Fuori di Testa (Salmo), Perdonami (Salmo).

LA VOCE DELLA NAVE

Narrazione-evocazione della Nave Vespucci

di Fabio Vannozzi

Fabio Vannozzi partecipa per il secondo anno alla Settimana Velica Internazionale, questa volta in veste di autore-regista con un testo dedicato al simbolo, al mito della Marina Militare: la Nave Amerigo Vespucci.

In questo evento-narrazione l’autore dà voce all’Amerigo Vespucci. È infatti la nave in prima persona che, come una “Mater Magistra”, si palesa una sera, dopo l’ammaina bandiera, a un gruppo di allievi al loro primo imbarco, raccontando un po’ la sua storia e un po’ rievocando gli avvenimenti più importanti dei suoi anni di navigazione.

Invita poi a parlare i suoi ragazzi-allievi, per ascoltare la loro esperienza, i loro valori: lo spirito di corpo, il rispetto, la fiducia. Ma anche le emozioni, la nostalgia, le paure, la crescita. Dalle loro parole la Nave trarrà le conclusioni: Lei non rappresenta solo una scuola di Arti Marinaresche, ma una scuola di Vita.

Fabio Vannozzi

Attore – Autore – Regista, Livornese con 40 anni di esperienza nel settore dello spettacolo.

In Teatro ha lavorato con registi come: Ronconi, Cobelli, Gigi Proietti, De Simone, Monicelli, Warner, Flimm, Woody Allen. Nel cinema e in TV ha partecipato a circa 50 produzioni con: Pupi Avati, Liliana Cavani, P. Virzì, R. De Maria, A. Grimaldi, A. Ferrari ed altri.

JAZZ ROAD – SWING PARTY (Exhibition & Social dance) a cura di Surfer Joe

Direttamente sulla Terrazza Mascagni, gli allievi delle scuole Jazz Road si esibiranno in una giornata tutta dedicata allo Swing.

Live sul palco la “Road Swing Band’

Il gruppo nasce nel 2018 da un’idea di Alessio Bianchi, trombettista jazz, e Fabrizio Gallo, direttore della scuola swing Jazz Road.

L’intento del progetto è quello di ricreare il sound tipico della musica swing americana degli anni ‘30 e far ballare il famoso “Lindy hop” accompagnando i ballerini.

Alessio Bianchi voce & tromba / Sara Maghelli voce / Andrea Garibaldi pianoforte / Luca Franchini contrabbasso / Renato Ughi batteria

