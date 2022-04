Home

Villaggio della settimana velica, nove giorni di eventi. Il programma completo

22 Aprile 2022

Villaggio della settimana velica, nove giorni di eventi. Il programma completo

Livorno 22 aprile 2022

VILLAGGIO SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE 2022 A CURA DI FONDAZIONE LEM – LIVORNO EURO MEDITERRANEA. 23 APRILE • 1° MAGGIO 2022

Il PROGRAMMA DETTAGLIATO

SABATO 23 APRILE

17.30 – 18.30 Inaugurazione del Villaggio della Settimana velica Internazionale 2022

Concerto della Fanfara dell’Accademia Navale

18.30 – 19.00 Intervento della Federazione Italiana Salvamento Acquatico

19.00 – 20.00 Esibizione gruppi scolastici aderenti al Music Wave Village / The Spoons

19.30 – 21.00 Happy hour

21.30 – 23.00 Cabaret Consalvo Noberini in A spasso per Livorno

DOMENICA 24 APRILE

15.00 – 17.00 Iniziative istituzionali / Sintesi delle regate in proiezione su maxischermo dell’area hospitality

16.15 – 17.45 Esibizione gruppi scolastici aderenti al Music Wave Village / Synaesthesia

17.00 in poi Mostra auto d’epoca Piombino-Livorno

18.00 – 18.30 Premiazioni atleti vincitori windsurf

18.30 – 20.00 Presentazione del libro Fari della Toscana e della Liguria di Elisabetta Arrighi, foto di Biancamaria Monticelli

19.30 – 21.00 Happy hour

21.30 – 23.00 Concerto della Fanfara dell’Accademia Navale

LUNEDÌ 25 APRILE

15.00 – 17.00 Iniziative istituzionali / Sintesi delle regate in proiezione su maxischermo dell’area hospitality

16.15 – 17.45 Esibizione gruppi scolastici aderenti al Music Wave Village / Pseudospettri

18.00 – 18.30 Premiazioni atleti vincitori Tridente e Laser

19.00 – 20.00 Monologo Boe di Fabio Vannozzi

19.30 – 21.00 Happy hour

21.30 – 23.00 Musica Emiliano Geppetti e Carlo Bosco in Malamente acustico con influenze pop

MARTEDÌ 26 APRILE

9.20 – 11.20 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura di Accademia Navale e Acquario di Livorno

15.00 – 17.00 Iniziative istituzionali / Sintesi delle regate in proiezione su maxischermo dell’area hospitality

16.15 – 17.45 Esibizione gruppi scolastici aderenti al Music Wave Village / Yuri Muzzi + Lorenzo Ciampini

19.30 – 21.00 Happy hour

21.30 – 23.00 Cabaret Marco Conte in Marco Conte Show

MECOLEDÌ 27 APRILE

9.20 – 11.20 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura di Accademia Navale e Acquario di Livorno

15.00 – 17.00 Iniziative istituzionali / Sintesi delle regate in proiezione su maxischermo dell’area hospitality

16.15 – 17.45 Esibizione gruppi scolastici aderenti al Music Wave Village /Drug Behind

19.30 – 21.00 Happy hour

21.30 – 23.00 Musica Elisa Arcamone e Emmanuele Modestino in Arcamone + Modestino

GIOVEDÌ 28 APRILE

9.20 – 11.20 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura di Accademia Navale e Acquario di Livorno

15.00 – 17.00 Iniziative istituzionali / Sintesi delle regate in proiezione su maxischermo dell’area hospitality

16.15 – 17.45 Esibizione gruppi scolastici del Music Wave Village / Miriam Cassarino + Giulia&Edoardo

19.30 – 21.00 Happy hour

21.30 – 23.00 Musica Francesco Zerbino in arte Zerbo

VENERDÌ 29 APRILE

9.20 – 11.20 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura di Accademia Navale e Acquario di Livorno

15.00 – 17.00 Iniziative istituzionali / Sintesi delle regate in proiezione su maxischermo dell’area hospitality

19.30 – 21.00 Happy hour

21.00 – 23.00 Musica Karima in No filter

SABATO 30 APRILE

15.00 – 18.00 Mostra auto storiche ASD Autostoriche Empoli

15.00 – 17.00 Iniziative istituzionali / Sintesi delle regate in proiezione su maxischermo dell’area hospitality

16.15 – 17.45 Esibizione gruppi scolastici aderenti al Music Wave Village / Dange + Delco + Tommi

18.30 – 19.30 Francesco Marrai, laserista olimpico 2026, presenta Note di tattica e strategia

19.30 – 20.30 Lamberto Giannini & Mayor Von Frinzius in Down per un giorno

20.30 – 21.300 Happy hour

21.30 – 23.00 Cabaret Matteo Cesca, Paola Pasqui e Claudio Marmugi in Stasera si ride!

DOMENICA 1° MAGGIO

11.00 – 12.00 Concerto della Fanfara dell’Accademia Navale

15.00 – 17.00 Iniziative istituzionali / Sintesi delle regate in proiezione su maxischermo dell’area hospitality

16.15 – 17.45 Esibizione gruppi scolastici aderenti al Music Wave Village /Kame House

19.30 – 21.00 Happy hour

21.30 – 23.00 Musica Riccardo Carboncini & Andrea Leonardi in 30 Corde Live

