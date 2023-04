Home

Eventi

Villaggio Velico, il programma di domenica 30 aprile

Eventi

29 Aprile 2023

Villaggio Velico, il programma di domenica 30 aprile

Livorno 29 aprile 2023 – Villaggio Velico, il programma di domenica 30 aprile

LA SINTESI DELLE ATTIVITÀ AL VILLAGGIO SVI DI DOMENICA 30 APRILE 2023

15.30 Partenza visite al porto di Livorno – A cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

15.00 / 18.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

15.00 CURRY HAIR in concerto

16.00 DANGE in concerto

17.00 THE SPØÖNS in concerto

17.30 Partenza visite al porto di Livorno – A cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

18:00 Premiazione Flying Junior

18.30 SINFONICO HONOLULU in concerto (Prima e unica orchestra italiana di ukulele) a cura di Surfer Joe

19.00 Festa regatanti (Tridente 16, Hansa, Wing Foil, Flying Junior, Flying Dutchman ed Altura)

VISITE AL PORTO DI LIVORNO

Domenica 30 alle ore 15.30 e 17.30 (due turni di visita) sono previste le visite guidate al porto di Livorno nell’ambito del programma organizzato da Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale per la Giornata Europea del Mare 2023 in collaborazione con Fondazione LEM. Un’occasione in più offerta agli amanti del mare per conoscerlo da prospettive inusuali come quelle che si possono godere dall’interno delle aree portuali. Punto di ritrovo presso lo stand all’interno del Villaggio della Settimana Velica Internazionale 2023 alla Terrazza Mascagni. Si consiglia prenotazione all’indirizzo portcenter.li@portialtotirreno.it

FESTIVAL VILLAGGIO VELICO DELLA MUSICA

La Fondazione Goldoni e l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno hanno curato, come già lo scorso anno, uno speciale evento rivolto alle scuole superiori: il Festival Villaggio Velico della Musica – edizione 2023: iniziativa di coinvolgimento di gruppi e cantautori in erba abbastanza coraggiosi da decidere di salire sul palco del Villaggio SVI 2022.

CURRY HAIR

Si presentano così: “Ciao io sono viola, ho 14 anni… è io sono Alessio e ho 15 anni. Frequentiamo il Liceo musicale Niccolini Palli di Livorno e siamo i Curry hair, nati per caso. Adoriamo la musica in generale e vi sorprenderemo con pezzi del passato e del presente”.

THE SPØÖNS

Dicono di sé: “Siamo i THE SPØÖNS, ci siamo conosciuti e siamo nati come gruppo nel febbraio 2022 in periodo di autogestione (Liceo Enriques), iniziando a suonare proprio a scuola. Non abbiamo un unico genere musicale, anche perché diventa difficile essendo in SETTE, ma suoniamo principalmente rock/pop”.

SINFONICO HONOLULU in concerto a cura di Surfer Joe

Il Sinfonico Honolulu è la prima orchestra italiana di ukulele; una formazione di 10 elementi composta da 7 ukulele, basso e batteria.

Toscani, livornesi, attivi dal 2010 e sempre eleganti con giacca e cravatta in bianco e nero.

…

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin