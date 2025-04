Home

Eventi

Villaggio Velico, prima giornata di intrattenimento a Porta a Mare con il contest dei finalisti di “DisCanto”

Eventi

26 Aprile 2025

Villaggio Velico, prima giornata di intrattenimento a Porta a Mare con il contest dei finalisti di “DisCanto”

Livorno 26 aprile 2025 Villaggio Velico, prima giornata di intrattenimento a Porta a Mare con il contest dei finalisti di “DisCanto”

Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2025 il Villaggio della Settimana Velica Internazionale ha trovato collocazione nella splendida cornice delle aree interne ed esterne delle Ex Officine Storiche di Porta a Mare.

Grazie alla collaborazione tra la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea e il Gruppo IGD, proprietario della struttura, la fantastica location già sperimentata nel 2024 si presenta nuovamente come un’area aggregativa, culturale e di intrattenimento rivolta a equipaggi, cittadini e turisti con un importante sbocco al mare attraverso l’affaccio sulla Darsena Nuova.

Nei giorni 27 e 30 aprile e dal 1° al 3 maggio, dalle 19.00 alle 21.00, Fondazione LEM ha organizzato una serie di appuntamenti musicali che si svolgeranno all’interno della galleria delle Officine Storiche di Porta a Mare.

Si comincia domani con il Contest finalisti “DisCanto” 2024. Da 25 anni il Festival DisCanto è la grande vetrina della canzone inedita, un palco che valorizza e promuove il talento musicale senza limiti di genere, età e provenienza. I partecipanti avranno la possibilità di conquistare il palco del Summer Festival, dove i migliori artisti selezionati dalla direzione del Centro Porta a Mare si esibiranno in un evento indimenticabile.

L’opening della serata è affidato a Giulia Pratelli. Cantautrice pisana, ha collaborato con artisti del calibro di Fiorello, Masini, Ruggeri. Nel 2018 vince il Premio Inedito Colline di Torino, il miglior testo al Premio Lauzi e il miglior testo al Premio Bianca D’Aponte. Dal 2020 affianca Chiara Raggi nella direzione artistica di Musica di Seta, brand dedicato alla musica d’autrice. Nel 2022 pubblica l’album Nel mio stomaco contenente il brano Qualcuno che ti vuole bene, scritto e interpretato insieme a Bianco. Nell’estate 2023 esce l’ep Tutti i santi, mentre nell’ottobre dello stesso anno debutta come scrittrice con il libro Canti di Natale fantastici, il calendario dell’avvento musicale (Iacobelli Editore, collana Musica di Seta). Il 14 marzo 2025 ha pubblicato assieme a Luca Guidi, DI BLU, un album in omaggio alla musica di Domenico Modugno.

Con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti dall’Accademia Navale, il Villaggio vivrà in maniera continuativa nell’arco degli undici giorni della manifestazione, offrendo ai regatanti che arrivano da fuori Livorno accoglienza e servizi ottimali per favorire la socializzazione e regalare il giusto svago a margine delle competizioni.

All’interno dell’area delle Ex Officine storiche si alterneranno proposte dislocate in varie aree all’aperto e al chiuso. Sono previste dimostrazioni, attività promozionali affidate a Forze Armate – Marina Militare in testa – e Forze dell’Ordine, oltre a esposizione di imbarcazioni d’epoca e classiche della Marina, cerimonie di premiazione ed esposizioni di vele d’epoca.

La Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea nasce per promuovere e qualificare turisticamente la destinazione Livorno attraverso azioni di governance e pianificazione dell’offerta territoriale. La Fondazione procede anche all’organizzazione a fini turistici di grandi eventi (ad esempio Effetto Venezia) per conto del Comune di Livorno, che ne è socio fondatore e principale finanziatore. Per raggiungere i suoi obiettivi essa si è configurata come una fondazione in partecipazione senza scopo di lucro aperta all’inclusione di soci privati. Presidente della fondazione è il Sindaco.

Villaggio Velico, prima giornata di intrattenimento a Porta a Mare con il contest dei finalisti di “DisCanto”