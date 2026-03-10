Vincenzo Farinella nominato dal Sindaco Direttore scientifico dei Musei Civici di Livorno
Livorno 10 marzo 2026 Vincenzo Farinella nominato dal Sindaco Direttore scientifico dei Musei Civici di Livorno
Salvetti: “ Un passaggio importante per la politica culturale della città”
Il sindaco Luca Salvetti ha nominato Vincenzo Farinella Direttore scientifico dei Musei Civici livornesi, a conclusione di una selezione pubblica.
“Ho analizzato con cura le numerose candidature per la Direzione scientifica dei Musei Civici di Livorno, tutte sicuramente valide – commenta il sindaco Salvetti – ma quella del professor Farinella è la più idonea per il ruolo richiesto.
La sua nomina rappresenta una scelta di alto profilo fondata su competenze accademiche, scientifiche e curatoriali. Dal 1987 ha curato numerose mostre di rilievo nazionale, e l’ultima è proprio quella dedicata a Giovanni Fattori al nostro Museo Civico, che ha ottenuto un indiscusso successo di pubblico e di critica. Il suo percorso – sottolinea – costituisce per la città una garanzia di qualità, visione e capacità di valorizzazione del nostro patrimonio culturale.
Ma non solo: questa nomina – evidenzia il Sindaco – segna un passaggio importante per la politica culturale della città.
Dopo il grande successo della mostra dedicata a Giovanni Fattori, che ha dimostrato quanto Livorno possa esprimere qualità scientifica, capacità progettuale e attrattività, oggi compiamo un passo ulteriore.
Per la prima volta infatti il Museo Fattori e il Museo della Città avranno una direzione scientifica unitaria
, condizione essenziale per costruire un vero sistema museale cittadino.
La nostra scelta va nella direzione di una valorizzazione integrata, capace di mettere in relazione i due musei, rafforzarne l’identità, migliorare la programmazione e dare a Livorno una presenza culturale ancora più autorevole e riconoscibile”.
Farinella, professore ordinario presso il dipartimento di civiltà e Forme del sapere delll’Università di Pisa, vanta una consolidata carriera accademica, affiancata da un’intensa attività scientifica e curatoriale.
A partire dal 1987 ha curato numerose mostre e progetti espositivi di rilievo nazionale, sia nell’ambito della storia dell’arte moderna sia in quello della storia dell’arte contemporanea, contribuendo in modo significativo alla ricerca, alla divulgazione scientifica e alla valorizzazione del patrimonio artistico.
Tra i progetti espositivi curati si annoverano mostre come Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno, Torino, Palazzo Madama, (catalogo Marsilio), Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche, Roma, Domus Aurea (catalogo Electa), La luce della solitudine, Gianfranco Ferroni agli Uffizi, Firenze, Galleria degli Uffizi e Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura, Livorno, Museo Fattori (catalogo Dario Cimorelli Editore), un grande e recente successo scientifico e di pubblico che ha contribuito in modo decisivo a rafforzare il ruolo della città di Livorno nel panorama culturale nazionale e internazionale.
Nel corso della sua attività di ricerca scientifica ha inoltre preso parte, in qualità di relatore e studioso, a numerosi convegni di studio nazionali e internazionali, consolidando un ampio network di relazioni accademiche con università, istituti di ricerca, esperti e studiosi.
E’, inoltre, autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche che comprendono pure la cura di cataloghi di mostre.