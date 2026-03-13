“Vincenzo Farinelli direttore dei musei civici, il PD: Una scelta di cui Livorno non può che andare orgogliosa”
Livorno 13 marzo 2026 “Vincenzo Farinelli direttore dei musei civici, il PD: Una scelta di cui Livorno non può che andare orgogliosa”
La nomina del professor Vincenzo Farinella a direttore scientifico dei Musei Civici di Livorno
rappresenta un passaggio significativo per le politiche culturali della città e per il futuro del
sistema museale civico.
Si tratta di una scelta che introduce un elemento di rafforzamento nella rete culturale dei
musei livornesi, affidando la responsabilità della direzione scientifica a una figura di alto
profilo accademico e con una consolidata esperienza nel campo della storia dell’arte, della
ricerca e della curatela di mostre, come quella appena conclusa sul bicentenario di Giovanni
Fattori, che ha riscontrato un successo a livello nazionale, confermato dalle 42 mila
presenze.
La nomina di Farinella assume quindi un significato particolare anche alla luce della fase che
stanno attraversando i musei civici di Livorno.
Negli ultimi anni la città ha investito nel rafforzamento della propria rete museale e culturale,
valorizzando istituzioni fondamentali come il Museo Civico Giovanni Fattori e il Museo della
Città di Livorno (riallestito dal precedente direttore scientifico professor Cova), due poli
centrali per la conservazione e la promozione del nostro complesso e variegato patrimonio
artistico e storico cittadino.
L’introduzione di una direzione scientifica unitaria, grazie alla modifica del regolamento
approvato in consiglio comunale, rappresenta quindi uno strumento importante per
rafforzare il coordinamento tra i due poli museali, promuovendo una visione strategica
capace di valorizzare in modo organico e trasversale il patrimonio artistico della città.
In questo contesto, il ruolo del neo direttore scientifico sarà fondamentale per sviluppare
nuovi progetti di ricerca, promuovere iniziative espositive di qualità e rafforzare il dialogo tra
musei, università e istituzioni culturali e la nostra comunità.
La presenza di una figura con il profilo scientifico e culturale di Vincenzo Farinella può quindi
rappresentare un’opportunità per consolidare il ruolo dei musei civici come motore culturale
della città, contribuendo a rafforzare la capacità di Livorno di valorizzare la propria identità
storica e artistica e di inserirsi con maggiore forza nei circuiti culturali nazionali.
In questo senso la nomina del Professor Farinella rappresenta un passaggio importante che
apre una nuova fase per il sistema museale livornese.
Una scelta di cui Livorno non può che andare orgogliosa.
Lorenzo Midili Consigliere Comunale PD
Gruppo consiliare PD Livorno