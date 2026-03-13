Home

13 Marzo 2026

“Vincenzo Farinelli direttore dei musei civici, il PD: Una scelta di cui Livorno non può che andare orgogliosa”

"Vincenzo Farinelli direttore dei musei civici, il PD: Una scelta di cui Livorno non può che andare orgogliosa"

La nomina del professor Vincenzo Farinella a direttore scientifico dei Musei Civici di Livorno

rappresenta un passaggio significativo per le politiche culturali della città e per il futuro del

sistema museale civico.

Si tratta di una scelta che introduce un elemento di rafforzamento nella rete culturale dei

musei livornesi, affidando la responsabilità della direzione scientifica a una figura di alto

profilo accademico e con una consolidata esperienza nel campo della storia dell’arte, della

ricerca e della curatela di mostre, come quella appena conclusa sul bicentenario di Giovanni

Fattori, che ha riscontrato un successo a livello nazionale, confermato dalle 42 mila

presenze.

La nomina di Farinella assume quindi un significato particolare anche alla luce della fase che

stanno attraversando i musei civici di Livorno.

Negli ultimi anni la città ha investito nel rafforzamento della propria rete museale e culturale,

valorizzando istituzioni fondamentali come il Museo Civico Giovanni Fattori e il Museo della

Città di Livorno (riallestito dal precedente direttore scientifico professor Cova), due poli

centrali per la conservazione e la promozione del nostro complesso e variegato patrimonio

artistico e storico cittadino.

L’introduzione di una direzione scientifica unitaria, grazie alla modifica del regolamento

approvato in consiglio comunale, rappresenta quindi uno strumento importante per

rafforzare il coordinamento tra i due poli museali, promuovendo una visione strategica

capace di valorizzare in modo organico e trasversale il patrimonio artistico della città.

In questo contesto, il ruolo del neo direttore scientifico sarà fondamentale per sviluppare

nuovi progetti di ricerca, promuovere iniziative espositive di qualità e rafforzare il dialogo tra

musei, università e istituzioni culturali e la nostra comunità.

La presenza di una figura con il profilo scientifico e culturale di Vincenzo Farinella può quindi

rappresentare un’opportunità per consolidare il ruolo dei musei civici come motore culturale

della città, contribuendo a rafforzare la capacità di Livorno di valorizzare la propria identità

storica e artistica e di inserirsi con maggiore forza nei circuiti culturali nazionali.

In questo senso la nomina del Professor Farinella rappresenta un passaggio importante che

apre una nuova fase per il sistema museale livornese.

Una scelta di cui Livorno non può che andare orgogliosa.

Lorenzo Midili Consigliere Comunale PD

Gruppo consiliare PD Livorno