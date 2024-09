Home

Cronaca

Vinci il Super Bowl LIX e cinque giorni a New Orleans con AT e Visa, ecco come fare

Cronaca

19 Settembre 2024

Vinci il Super Bowl LIX e cinque giorni a New Orleans con AT e Visa, ecco come fare

Dal 20 al 30 settembre, viaggio offerto per chi fa tap con carta Visa su bus e tramvia, oltre all’opportunità di vincere un viaggio per due persone a New Orleans per assistere al Super Bowl LIX

“Free Ride”, torna l’iniziativa in collaborazione con Visa

Chi farà tap potrà concorrere per volare al Super Bowl LIX

Livorno 19 settembre 2024 – Vinci il Super Bowl LIX e cinque giorni a New Orleans con AT e Visa, ecco come fare

TPL, il pagamento contactless è un successo: oltre 3,5 milioni di tap effettuati nei primi cinque mesi di lancio del servizio. Via alla nuova edizione della campagna “Free Ride”, in occasione della European Mobility Week, per sensibilizzare la cittadinanza alla mobilità sostenibile e all’uso del trasporto pubblico. E grazie al nuovo concorso promosso assieme a Visa è possibile vincere due biglietti per New Orleans per assistere al Super Bowl LIX, la finale della National Football League, il campionato di football americano che vede protagonista dell’Apple Music Super Bowl LIX Kendrick Lamar , fenomeno mondiale del rap, a New Orleans

Fai tap, sali su bus e tramvia usando la carta Visa in modalità contactless, e avrai la possibilità di volare a New Orleans per assistere al Super Bowl LIX.

In occasione della European Mobility Week, la settimana europea dedicata alla sensibilizzazione su temi come mobilità sostenibile e trasporto pubblico, torna l’iniziativa Free Ride: dal 20 al 30 settembre 2024 chi paga contactless con carta Visa a bordo di autobus e tramvia, ha il viaggio offerto da Visa.

E, sempre negli stessi giorni, via al concorso in collaborazione con Visa, per assistere al Super Bowl LIX, la finale del campionato di football americano, che si terrà il prossimo 9 febbraio 2025 a New Orleans, un evento sportivo di portata planetaria che vede anche la presenza di Kendrick Lamar, protagonista dell’half time show Apple Music Super Bowl LIX, che catalizza l’attenzione di appassionati e non a livello mondiale. Il pagamento contactless si è rivelato un grande successo; sono 3,5 milioni i tap effettuati nei primi cinque mesi dal lancio di questa importante innovazione che permette di utilizzare il trasporto pubblico utilizzando la propria carta di pagamento, anche digitalizzata su smartwatch o smartphone abilitati.

Andrea Buonomini, direttore Commerciale, Marketing e Tecnologie afferma:

avevamo fatto una scommessa: investire sull’innovazione per rendere il servizio di trasporto pubblico su gomma in Toscana sempre più accessibile e a portata di mano per tutte e tutti. Così da spostare sempre più persone verso una mobilità sempre più sostenibile. Prima abbiamo introdotto la smaterializzazione ,di abbonamenti e biglietti, che sono legati al codice fiscale e si possono acquistare via app col telefonino. Poi, assieme a Visa, abbiamo realizzato il pagamento a bordo con carta di pagamento contactless.

Oggi possiamo dire che questa scommessa la Toscana l’ha vinta perché, non solo siamo la prima e finora unica regione dove ovunque e su qualsiasi bus si può salire e fare il biglietto con la carta di pagamento, ma soprattutto perché questo sistema è stato accolto e apprezzato da migliaia di toscani e di visitatori della Toscana. Una modalità di accesso al TPL semplice, intuitiva e anche green, dato che ci libera quotidianamente dall’uso di carta, resa possibile dall’efficace collaborazione con Visa.

Un partner attento alle esigenze dei nostri utenti che hanno risposto in maniera assai più ampia rispetto alle più rosee previsioni. Tanto che, pochi mesi dopo il primo lancio, adesso Visa ha deciso nuovamente di premiare, pagando essa stessa i biglietti, le persone che in Toscana usano il bus per spostarsi e il sistema tip-tap per comprare il proprio titolo di viaggio.

Una scelta, quella di Visa, che ci aiuterà a allargare ancora di più la platea degli utenti del TPL e quindi ci spingerà ancora di più ad investire sull’innovazione a favore di chi vuole muoversi in Toscana.’

“Il buon riscontro che sta ottenendo il sistema di pagamento contactless a bordo dei mezzi della Toscana ci incoraggia a proseguire sulla strada della collaborazione e dell’innovazione insieme ad Autolinee Toscane, tanto più se questa ci permette di facilitare e premiare gli utenti che scelgono il digitale. Abilitare pagamenti sicuri, facili e veloci nel trasporto pubblico contraddistingue i progetti di mobilità attivati da Visa in tutto il mondo e in Italia. La nuova iniziativa di free ride in partenza ha l’obiettivo di continuare a promuovere e incoraggiare una mobilità sostenibile e intelligente presso quanti più utenti possibili” ha dichiarato Luca Airoldi, Responsabile Merchant, Sales & Acceptance di Visa.

La European Mobility Week e la nuova campagna Free Ride

Anche quest’anno, nel mese di settembre, avrà luogo la European Mobility Week, una settimana di eventi pensati per sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità sostenibile: per l’occasione at, ancora in collaborazione con Visa, lancia una nuova edizione del Free Ride. Dal 20 al 30 settembre, Visa offrirà il viaggio a chi farà “tap” su bus e tramvia con una carta di pagamento del circuito Visa, sia con carta fisica che con smartphone e dispositivi wearable (fino a esaurimento dei fondi. Qui le informazioni https://www.at-bus.it/freeride.

Vinci il Super Bowl LIX e cinque giorni a New Orleans

Durante i giorni della nuova campagna Free Ride, Autolinee Toscane lancia un concorso in collaborazione con Visa, che permetterà al fortunato vincitore di recarsi a New Orleans per assistere al Super Bowl LIX, la cinquantanovesima edizione della finale del campionato americano di football, che si terrà il prossimo 9 febbraio 2025.

Per il vincitore c’è in palio un viaggio da sogno; due biglietti per un soggiorno di cinque giorni, in un hotel a quattro stelle, nella città simbolo della Louisiana. E dato che si tratta di un viaggio da sogno, anche il concorso pensato daAT e Visa è di natura onirica; quello che viene richiesto è di rispondere, in 1800 battute, alla domanda:

‘se bastasse un tap per viaggiare dove vuoi in Toscana, e in compagnia di chi vuoi, dove andresti e con chi? Raccontaci il viaggio dei tuoi sogni.’

Il concorso è aperto a chiunque abbia almeno 21 anni, sia residente in Italia e abbia effettuato l’acquisto di almeno un biglietto orario o di corsa semplice di Autolinee Toscane a bordo degli autobus diretti in tutto il Territorio e/o della tramvia fiorentina in modalità contactless, utilizzando una carta di credito/debito/prepagata del circuito Visa a loro intestata anche attraverso un dispositivo in cui le carte risultano virtualizzate. Tutti i dettagli del concorso su http://www.at-bus.it/superbowl.

Vinci il Super Bowl LIX e cinque giorni a New Orleans