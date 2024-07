Livorno 15 luglio 2024 – Vintage & Vinili: Torna a Marina di Cecina la 2° Edizione dell’Evento

Marina di Cecina, Livorno – Gli appassionati di vinili e del fascino del vintage hanno un appuntamento imperdibile questo fine settimana. Venerdì 19 e Sabato 20 luglio, torna la 2° edizione di Vintage & Vinili, organizzata da Ganzo! Eventi Culturali con il patrocinio del Comune di Cecina.

L’evento si terrà lungo il suggestivo Viale della Vittoria (dal civico 139) e sarà aperto al pubblico dalle 17.00 alle 24.00, con ingresso gratuito. Questo atteso ritorno a Marina di Cecina offrirà una selezione qualificata di espositori, pronti a deliziare i visitatori con dischi in vinile, CD, abbigliamento, accessori e molto altro, tutto rigorosamente vintage.

Vintage & Vinili promette di essere un viaggio nel tempo, riportando alla luce oggetti e atmosfere del passato. Gli espositori, accuratamente selezionati, presenteranno una vasta gamma di articoli che spaziano dai dischi in vinile ai capi d’abbigliamento retrò, offrendo un’esperienza unica per i collezionisti e gli amanti dello stile vintage.

L’evento non è solo un paradiso per i collezionisti di vinili e gli appassionati di moda vintage, ma anche un’occasione per tutta la famiglia di godere di una passeggiata lungo il lungomare di Marina di Cecina, immersi in un’atmosfera d’altri tempi. La varietà di espositori e articoli in vendita garantirà che ci sia qualcosa di interessante per tutti i gusti e tutte le età.

Il patrocinio del Comune di Cecina sottolinea l’importanza di questo evento culturale per la comunità locale. La seconda edizione di Vintage & Vinili non solo celebra il passato, ma contribuisce anche a valorizzare il presente, portando vitalità e interesse nel cuore di Marina di Cecina.

Dettagli dell’Evento

Date : Venerdì 19 e Sabato 20 luglio

Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento unico, dove il vintage incontra il contemporaneo, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori. Vintage e Vinili vi aspetta a Marina di Cecina per due serate all’insegna della nostalgia e del divertimento!