Vìola gli arresti domiciliari: arrestato ubriaco dai carabinieri in via Grande

5 Aprile 2025

Livorno, 05 aprile 2025 –

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 40enne livornese sorpreso in fragranza a violare gli obblighi relativi agli arresti domiciliari.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare con braccialetto elettronico, è stato sorpreso nelle prime ore del mattino lontano dal proprio domicilio, lasciato senza autorizzazione, in via Grande e in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Alla luce di quanto riscontrato i carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto nella flagranza del reato di evasione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., il 40enne è stato ricollocato agli arresti domiciliari e l’arresto è stato convalidato.