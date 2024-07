Home

Livorno 12 luglio 2024 – Viola gli obblighi di dimora, 33enne finisce in carcere

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, hanno eseguito a carico di un 33enne, di origini nordafricane, già gravato da pregiudizi, un provvedimento che aggrava la misura cautelare dell’obbligo di dimora commutandola in custodia cautelare in carcere. L’operazione è scaturita su ordine della Procura della Repubblica di Livorno a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale in esito alle valutazioni in merito alle reiterate condotte dell’indagato in violazione delle prescrizioni cui era sottoposto che sono state puntualmente rilevate e refertate dai carabinieri all’AG competente.

I militari infatti hanno accertato che l’uomo, già destinatario dal maggio u.s. di obbligo di dimora con prescrizioni a seguito di reati in materia di stupefacenti e resistenza a P.U., ha violato più volte la misura, da ultimo essendo stato sorpreso dagli operanti fuori dal proprio domicilio in orario notturno.

Pertanto è stata inoltrata la prevista segnalazione in virtù della quale la Procura della Repubblica labronica, attesa la reiterazione della violazione, ha richiesto ed ottenuto dal Gip competente l’emissione di una misura cautelare in proporzione più grave. Per l’uomo è quindi scattato il provvedimento maggiormente afflittivo ed al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale Le Sughere di Livorno.