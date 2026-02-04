Home

Viola i domiciliari e si fa accompagnare in auto da un amico senza patente e assicurazione

4 Febbraio 2026

Livorno 4 febbraio 2026 Viola i domiciliari e si fa accompagnare in auto da un amico senza patente

I Carabinieri della Stazione di Ardenza arrestano un 25enne sorpreso in fragranza a violare gli obblighi relativi agli arresti domiciliari.

Il giovane, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la persona e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; non avrebbe potuto lasciare l’abitazione senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’A.G..

I Carabinieri, nell’ambito dei controlli del territorio orientati ad intensificare i servizi esterni nelle diverse aree del centro urbano e che hanno passato al setaccio l’area compresa fra; via della Padula, via Cimarosa e l’area commerciale di “Porta a Terra”, con particolare attenzione ai soggetti di interesse operativo

Durante i controlli, gli uomini dell’Arma hanno sorpreso il giovane a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata condotta da un suo conoscente mentre transitava in via della Padula.

Il 25enne ha provato a difendersi dichiarando di doversi recare presso l’ospedale di Livorno. Le dichiarazioni però non sono risultate veritiere per due motivi; non erano infatti state effettuate chiamate alle forze dell’ordine per avvisare dell’uscita dal domicilio e perché il luogo del rintraccio risultava lontano dall’ospedale civile di Livorno e fuori dal tragitto che doveva essere percorso dall’indagato per raggiungerlo partendo dal luogo ove stava espiando la pena.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di evasione e, su disposizione dell’A.G., è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

In sede di apposita udienza celebrata presso il Tribunale di Livorno, l’arresto è stato convalidato ed è stata riconfermata la misura degli arresti domiciliari.

Da ulteriori accertamenti è emerso che il conducente, già noto per alcuni precedenti, alla richiesta di mostrare i documenti, è risultato sprovvisto della patente di guida. Ne era sprovvisto inquanto non l’aveva mai conseguito. Il veicolo inoltre risultava non coperto da assicurazione.

I militari hanno quindi proceduto al suo deferimento in stato di libertà per guida senza patente sanzionandolo per un importo complessivo di circa 6000 euro ed il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo presso un custode terzo.

