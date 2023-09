Home

Provincia

Piombino

Viola il D.AC.UR. e ubriaco molesta i passanti, denunciato 30enne nordafricano

Piombino

11 Settembre 2023

Viola il D.AC.UR. e ubriaco molesta i passanti, denunciato 30enne nordafricano

Piombino (Livorno) 11 settembre 2023 – Viola il D.AC.UR. e ubriaco molesta i passanti, denunciato 30enne nordafricano

Un 30enne di origini nordafricane è stato sanzionato per ubriachezza dai carabinieri di Piombino, dopo aver importunato i passanti nella centrale piazza Gramsci.

L’uomo, inoltre, è stato deferito in stato di libertà per violazione delle restrizioni imposte dal divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento nelle vie del centro di Piombino (D.AC.UR.), a cui è sottoposto da tempo.

Il fatto è avvenuto ieri sera, quando i militari hanno notato il 30enne nei pressi di alcuni locali pubblici, in evidente stato di ebbrezza.

Dopo averlo identificato, hanno accertato che lo stesso era destinatario di un provvedimento del questore che gli vietava l’accesso ai locali del centro. Per questo motivo, hanno proceduto a sanzionarlo per ubriachezza e a deferirlo per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin